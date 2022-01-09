Под Костромой при пожаре погибла семья с детьми

В Костромской области при пожаре в частном доме погибли пять человек, в том числе двое детей.

По данным регионального ГУМЧС, сообщение о возгорании в жилом доме на улице Белозеровской в городе Шарье поступило 9 января в 01:05. Подразделения Шарьинского пожарно-спасательного гарнизона боролись с огнем до пяти часов утра.

- В ходе тушения пожара и разбора завалов обнаружены тела пяти человек, в том числе двух несовершеннолетних детей в возрасте 5 и 9 лет, - сообщили в следственном управлении СК РФ по Костромской области.

По факту гибели семьи с детьми возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам"). Для установления причин смерти погибших, а также причин возникновения возгорания назначены судебно-медицинские и пожарно-техническая экспертизы.

Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.