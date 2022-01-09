В Москве пройдет сильный снегопад 9-10 января

Жителей Московского региона предупредили о сильном снегопаде и заносах на дорогах.

Как сообщает пресс-служба столичного департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности, обильные осадки ожидаются в период с семи вечера воскресенья, 9 января, до полудня понедельника, 10 января.

Снегопад будет сопровождаться усилением ветра, порывы которого достигнут 7-12 метров в секунду. Такая погода обычно провоцирует множество ДТП, поэтому спасатели рекомендуют строго соблюдать скоростной режим и дистанцию на дорогах.

Об усилении контроля за состоянием дорог уже сообщила и госкомпания "Автодор". "На борьбу со снегопадом только в Московской области выйдет более 220 единиц техники", - рассказали "РГ" в пресс-службе "Автодора", добавив, что техника будет работать на трассах М-1 "Беларусь", М-3 "Украина", М-4 "Дон", М-11 "Нева", ЦКАД и дорогах А-105 и А-107.