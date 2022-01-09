В Москве возобновляются работы по капремонту многоквартирных домов

Работы в рамках региональной программы капремонта стартуют с понедельника в столице. Об этом сообщает пресс-служба комплекса городского хозяйства Москвы.

На время новогодних каникул работы по капремонту домов в столице были приостановлены, чтобы исключить неудобства для жителей.

"Всего в программу капремонта на 2022 год вошло более 1,7 тысячи жилых домов. Список необходимых работ для каждого дома определяется с учетом срока службы инженерных систем и их технического состояния. В среднем на каждом объекте проводятся работы по 7-8 инженерным системам и конструктивным элементам", - отметил заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.

Отметим, что зимой выполняются работы, которые не зависят от наружной температуры воздуха и не влияют на работоспособность инженерных систем во время отопительного сезона. Среди таких работ - ремонт систем электро- и газоснабжения, канализации, противопожарной автоматики, подвальных помещений, мусоропроводов и подъездов.

Ремонтировать фасады и плоские крыши начнут с наступлением устойчивых положительных температур.