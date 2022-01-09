В рязанском цирке гимнастка упала с высоты

В рязанском цирке во время представления воздушная гимнастка упала с высоты.

Инцидент произошел 9 января. Гимнастка упала с высоты около трех метров, заканчивая выступление, сообщает ТАСС со ссылкой на администрацию цирка.

Пострадавшая девушка госпитализирована и проходит обследование. Она находится в сознании, ее жизнь вне опасности.

По факту произошедшего прокуратура Советского района Рязани начала проверку.

На манеже Рязанского цирка в новогодние каникулы демонстрируется многожанровая феерия "Подарок на Рождество" по мотивам рождественской сказки "Щелкунчик и Мышиный король" Теодора Амадея Гофмана.