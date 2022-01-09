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09.01.2022 16:27
Рубрика: Происшествия

В рязанском цирке гимнастка упала с высоты

Текст: Элина Труханова (Рязань)

В рязанском цирке во время представления воздушная гимнастка упала с высоты.

Фото: iStock
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Инцидент произошел 9 января. Гимнастка упала с высоты около трех метров, заканчивая выступление, сообщает ТАСС со ссылкой на администрацию цирка.

Пострадавшая девушка госпитализирована и проходит обследование. Она находится в сознании, ее жизнь вне опасности.

По факту произошедшего прокуратура Советского района Рязани начала проверку.

На манеже Рязанского цирка в новогодние каникулы демонстрируется многожанровая феерия "Подарок на Рождество" по мотивам рождественской сказки "Щелкунчик и Мышиный король" Теодора Амадея Гофмана.

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