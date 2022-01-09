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09.01.2022 03:33
Рубрика: Власть

В Чите откроется забайкальский аналог "Сириуса"

Текст: Татьяна Дмитракова

К началу нового учебного года-2022 заработает Центр выявления, поддержки и развития способностей, талантов детей и молодежи в Забайкальском крае. О его формировании заявил попечительский совет проекта, заседание которого состоялось в краевом правительстве.

- Региональный центр создается с учетом опыта образовательного центра "Сириус", куда талантливые дети и педагоги приезжают для дальнейшего образования и развития со всей страны, - сообщила зампред правительства Забайкалья Татьяна Цымпилова.

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Учреждение будет работать по направлениям спорт, наука, искусство. Образовательные программы предполагают краткосрочные профильные смены для учащихся 5-8-х классов в дистанционном и очном форматах, модульные программы для учеников 9-11-х классов по олимпиадным предметам, систематические дистанционные занятия и один раз в месяц очный модуль с топовым спикером.

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- Мы готовим необходимую для этого инфраструктуру на основе одного из образовательных учреждений Читы. В центре будут обустроены детский кампус, спальные комнаты, творческий коворкинг пространства, учебные классы и лаборатории, детский медиа-центр, студия звукозаписи, столовая, - добавила Татьяна Цымпилова.

Как сообщили в пресс-службе правительства Забайкальского края, из федерального бюджета на эти цели планируется выделить более 220 миллионов рублей, из региональной казны - 4,5 миллиона.

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