В Хабаровске спасли пятерых детей при пожаре

В Хабаровске в 12.35 местного времени (05.35 мск) на пульт пожарно-спасательной службы города поступило сообщение о возгорании в деревянном одноэтажном жилом доме по улице Образцовой.

Как рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Хабаровскому краю, первое прибывшее на место подразделение подтвердило эту информацию: пламенем охватило крышу дома. Два звена газодымозащитной службы незамедлительно направились на разведку и поиск людей, которые предположительно находились внутри.

Работу пожарных осложняло сильное задымление. Благодаря слаженным действиям огнеборцев из задымленной квартиры с помощью индивидуальных спасательных устройств было эвакуировано пятеро детей. Еще четверо жильцов вышли самостоятельно.

Через полтора часа возгорание было полностью ликвидировано. В тушении было задействовано 12 человек и три единицы техники.

По факту пожара сотрудники Государственного пожарного надзора МЧС России проводят проверку. Причины возгорания и виновный устанавливаются.