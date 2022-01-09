В Башкирии умер двукратный чемпион паралимпийских игр Ирек Маннанов

8 января умер заслуженный мастер спорта России, чемпион и призер паралимпийских игр Ирек Нагимович Маннанов. Ему был 51 год. Об этом сообщили в министерстве спорта РБ.

У Ирека Нагимовича была очень насыщенная спортивная жизнь. С 1998 года Ирек Маннанов выступал за Школу высшего спортивного мастерства. И уже тогда его признали "Выдающимся спортсменом Республики Башкортостан".

Он стал 10-кратным чемпионом чемпионата России по лыжным гонкам, четырехкратным серебряным призером чемпионата России по легкой атлетике в беге на 5000 и 10000 метров среди инвалидов по зрению, а также двукратным чемпионом России.

С 1997 по 2010 годы Ирек Маннанов был членом паралимпийской сборной команды России. Так, на Паралимпийских играх в Нагано (Япония, 1998 г.) он стал двукратным чемпионом, двукратным серебряным призером и чемпионом в эстафетной гонке.

На Паралимпийских играх в Солт-Лейк-Сити дважды становился серебряным призером. А в 2006 году, на паралимпийских играх в Турине, Ирек Маннанов в составе сборной России завоевал "серебро" в эстафете.