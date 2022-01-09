Студенческий маткапитал, оплата авиабилетов в роддом, новые льготы для школьников, бесплатные квартиры для обманутых дольщиков, штрафстоянка для водного скутера. Это только часть вступивших в январе региональных законов. Многие из них - эксклюзивны, есть только в одном регионе. Мы выбрали самые интересные, к которым есть смысл присмотреться законодателям других регионов.

В российских регионах с этого года ввели новые льготы для повышения рождаемости. Фото: Виктор Погонцев

Юбилейные дети

В Якутии 2022 год объявлен Годом матери. К тому же он еще и юбилейный - республике исполнится 100 лет. Глава республики учредил новый целевой капитал - "Дети столетия" в размере 100 тысяч рублей.

Получить его смогут родители всех малышей, которые появятся на свет в 2022 году. На такую новость якутяне тут же откликнулись в соцсетях: "Пришло время поработать над пополнением в семье".

И это правильно, тем более что юбилейный капитал для новорожденных не единственная приятная новость. Глава региона предложил полностью освободить многодетные семьи от налога на имущество физлиц.

Авиабилеты в роддом

В Бурятии будут компенсировать расходы на авиаперелет в Улан-Удэ и обратно беременным женщинам из группы высокого риска, постоянно проживающим на севере республики.

Женщин, у которых беременность протекает негладко, будут отправлять в республиканский перинатальный центр. Быстрее всего - за час с небольшим - будущих мам можно доставить самолетом. Цены билетов по дальневосточным меркам не слишком высоки: 12-15 тысяч рублей. Но эти деньги совсем не лишние в бюджете семьи, которая ждет ребенка.

Новый маткапитал

В Смоленской области ввели региональный материнский (семейный) капитал. На этот год он составит 163 тысячи рублей.

Выплату будут назначать при рождении (усыновлении) третьего или последующих детей начиная с 1 января. Но один раз. Если женщина получит маткапитал за третьего малыша, то потом претендовать на него не сможет. Право на поддержку распространяется и на мужчин, если они являются единственными усыновителями.

А в Ивановской области почти в три раза увеличился региональный студенческий маткапитал - до 150 тысяч. Выплату получают при рождении первенца семьи, где оба супруга учатся очно в колледже или вузе, а маме - не более 24 лет.

С 2017 года студенческий капитал в регионе получили более 200 ивановских семей. Вообще, региональный, именно студенческий, маткапитал - редкая льгота. И ивановский опыт стоит того, чтобы его проанализировать. И возможно, перенять.

Форма и тетрадки бесплатно

В Тверской области школьникам из многодетных семей будут бесплатно предоставлять форму с 1-го по 11-й классы.

А школьников в Белгородской области бесплатно обеспечат рабочими тетрадями. Ранее - только учебниками и учебными пособиями. Новая льгота закреплена в законе "Об образовании в Белгородской области". На приобретение учебных материалов в бюджете заложили 140 миллионов рублей.

Диабетики сэкономят

С 2022 года всех детей на Ямале с диабетом первого типа будут обеспечивать системами непрерывного мониторинга глюкозы в крови.

Это существенная поддержка для семей. Одна такая система в среднем стоит 150 тысяч рублей в год.

Кроме того, будет расширено число ямальцев-диабетиков, которых обеспечивают расходными материалами для инсулиновых помп за счет средств окружного бюджета. В их число войдут все взрослые без инвалидности. Стоимость материалов примерно 207 тысяч в год.

30 тысяч на жилье врачам

Медработникам Приморья возместят расходы на съем жилья. Это касается врачей и среднего медперсонала, устроившихся на должности, перечень которых ежегодно будет утверждать минздрав региона.

Врачам и медсестрам возместят фактические расходы на съем жилья, но не более 30 тысяч рублей в месяц во Владивостокском городском округе и 20 тысяч - в остальных муниципалитетах Приморского края. Такая мера соцподдержки рассчитана до 31 декабря 2024 года.

Следи за ребенком

На Брянщине ввели новый штраф для взрослых, которые не уследили за своими детьми во время отдыха у реки, озера или водохранилища.

В первую очередь, это относится к купанию детей в запрещенных местах и выходу на тонкий лед. Штрафы за нарушения от тысячи до 10 тысяч рублей.

Это предусмотрено законом "Об административных правонарушениях на территории Брянской области". Его инициировала детский омбудсмен в регионе Инна Мухина.

Обманутым - квартиры

В Калужской области инвесторы смогут получить земельные участки в аренду для строительства многоквартирных домов без проведения торгов.

Важное условие! Застройщик должен предоставить в доме не менее 15 квартир обманутым дольщикам в собственность. Бесплатно. Речь идет о землях, находящихся в государственной или муниципальной собственности.

Личный транспорт

Пристань для штрафников

По весне, кажется, нет такого региона, где бы не сталкивались с проблемой маломерных судов. К ним относятся катера, водные мотоциклы, моторные лодки. Ими часто управляют люди без необходимых документов и навыков.

В этом году в Пензенской области такие "капитаны" рискуют остаться без судна. В регионе будут отправлять на штрафстоянки не только изъятые у нарушителей автомобили, но и маломерные суда. Как сообщили в Управлении МЧС России по региону, в госреестре зарегистрировано около двух тысяч пензенских маломерных судов - в основном водные скутеры и моторные лодки.

В Омской области освободили от уплаты транспортного налога собственников электромобилей. Льгота будет действовать до 31 декабря 2025 года

Их число с каждым годом растет. Чтобы занять место за штурвалом, нужно сдать на права и получить удостоверение государственного образца. Принимают экзамены в сезон навигации. Между тем, как только сойдет лед, многие управляют маломерными судами без прав. Это является грубым нарушением, такое судно подлежит изъятию. Их будут направлять на специализированные пристани.

За экологичные авто - налог меньше

В Липецкой области в два раза снизили транспортный налог для владельцев авто, работающих на природном газе. Председатель регионального парламента Дмитрий Аверов отметил, что на этот шаг депутатский корпус пошел сознательно, несмотря на снижение доходов в казну. Такие преференции позволят улучшить экологическую ситуацию в регионе.

А в Омской области вообще освободили от уплаты транспортного налога собственников электромобилей. Норма, которую приняли местные законодатели, не распространяется на гибридные авто. Льгота будет действовать до 31 декабря 2025 года. Омичи смогут воспользоваться ею уже при уплате налога за 2021 год. По данным Госавтоинспекции, в прошлом году число зарегистрированных в Омске электромобилей выросло втрое и превысило 300 авто.