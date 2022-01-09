Нижний Новгород передал звание новогодней столицы Новосибирску

Воскресным вечером глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев передал вице-мэру Новосибирска Анне Терешковой символ новогодней столицы России - снежинку.

По словам Анны Терешковой, снежинку установят под специальным куполом на Михайловской набережной Новосибирска, где и будут хранить "до определенного момента".

Торжественная церемония передачи титула и закрытия новогодних торжеств прошла на территории Нижегородской ярмарки, которая все праздники служила центральной площадкой народных новогодне-рождественских гуляний. В честь окончания нижегородского фестиваля "Новогодняя столица России-2022" на открытом катке у Главного Ярмарочного дома Татьяна Навка представила гостям ледовое шоу "Спящая красавица. Легенда двух королевств" с участием знаменитых российских фигуристов. Главную роль исполнила Олимпийская чемпионка Алина Загитова.

Кроме главной площадки - Нижегородской ярмарки - фестиваль проходил и в других местах: в парке "Швейцария", в Александровском саду, на площади Горького, на пешеходной Большой Покровской, в центрах всех восьми городских районов и, конечно же, в Нижегородском кремле, где с 29 декабря проводилось представление "Следуй за звездой". А по вечерам на стенах Кремля демонстрировалось лазерное и мэппинг-шоу.