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09.01.2022 18:38
Рубрика: Общество

Нижний Новгород передал звание новогодней столицы Новосибирску

Текст: Андрей Чугунов ("Российская газета", Нижний Новгород)
Российская газета - Федеральный выпуск № 1(8650)
Воскресным вечером глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев передал вице-мэру Новосибирска Анне Терешковой символ новогодней столицы России - снежинку.

По словам Анны Терешковой, снежинку установят под специальным куполом на Михайловской набережной Новосибирска, где и будут хранить "до определенного момента".

Фото: предоставлено "Mercury"
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Торжественная церемония передачи титула и закрытия новогодних торжеств прошла на территории Нижегородской ярмарки, которая все праздники служила центральной площадкой народных новогодне-рождественских гуляний. В честь окончания нижегородского фестиваля "Новогодняя столица России-2022" на открытом катке у Главного Ярмарочного дома Татьяна Навка представила гостям ледовое шоу "Спящая красавица. Легенда двух королевств" с участием знаменитых российских фигуристов. Главную роль исполнила Олимпийская чемпионка Алина Загитова.

Кроме главной площадки - Нижегородской ярмарки - фестиваль проходил и в других местах: в парке "Швейцария", в Александровском саду, на площади Горького, на пешеходной Большой Покровской, в центрах всех восьми городских районов и, конечно же, в Нижегородском кремле, где с 29 декабря проводилось представление "Следуй за звездой". А по вечерам на стенах Кремля демонстрировалось лазерное и мэппинг-шоу.

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