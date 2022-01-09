СК предъявил обвинение владельцу частного дома престарелых за гибель людей от пожара

СК по Кемеровской области - Кузбассу сегодня утром предъявил обвинение 32-летнему индивидуальному предпринимателю, хозяину частного дома престарелых и 42-летней женщине, исполняющей обязанности его заместителя. Статья - 238 УК РФ - "оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц".

8 января загорелся частный пансионат для пожилых людей. А после тушения пожара пожарные нашли тела 4 постояльцев. В СК заявили, что в "ходе первоначальных следственных действий установлено, что деятельность организации осуществлялась с нарушением требований противопожарной безопасности, что повлекло смерть нескольких человек".

Сейчас с участием задержанных идут следственные действия. А именно - осмотр здания пансионата. Также изъяты "объекты, подтверждающие место возгорания", огнетушители, датчики аварийной пожарной сигнализации, различная документация, в числе которой договоры об оказании услуг и уставные документы организации. Допрашиваются свидетели.

В ведомстве отметили, что в ближайшее время будет решаться вопрос об избрании обвиняемым меры пресечения. Следствие будет просить о заключении обвиняемых под стражу.