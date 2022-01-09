На "Ленфильме" раскрыли секреты культовых кинофильмов

О тайнах культовых фильмов корреспондентам "Российской газеты" рассказали в цехе подготовки съемок "Ленфильма". В этих закромах киностудии хранятся реквизиты для любого времени и сюжета.

Киркоров и "Золушка"

Оказывается, костюм-чешуя Ихтиандра из фильма "Человек-амфибия" сделан из кинопленки. А ледяной пол в тронном зале "Снежной королевы" сыграли зеркала. На троне короля из "Золушки" сиживали много звезд в других фильмах, и последним -Филипп Киркоров. Узнали мы и тайну "Собачьего сердца".

Динозавр и кролик

Начали мы с общедоступных помещений, в которые можно попасть в ходе экскурсий. Выставка реквизита и костюмов. Что можно увидеть сейчас? Много что, но наш выбор - костюмы-комбинезоны Ихтиандра.

Их два. У одного чешуя переливается, у другого - нет. Потускнела за 55 лет, так почему у одного? В чем секрет? Раскрыла его нам Елизавета Пахомова, начальник цеха, проработавшая на киностудии 40 лет и которую по праву называют царицей реквизита. "Оба костюма уникальны, их не повторить, - рассказывает Елизавета Алексеевна. - Основа - особая, практически секретная ткань - и теплая с шерстяной ниткой, и тянущаяся одновременно. Такую изготовляли для военно-промышленного комплекса в советской Прибалтике. Сшили, но, когда полили водой, - не сверкает он так, как должна бы чешуя".

Второй костюм: результат мозгового штурма съемочной группы. Оператор-постановщик Эдуард Розовский предложил сделать чешую из отмытой кинопленки. Получилось отлично.

В другой витрине - всякие там пузырьки и прочее медицинское из "Собачьего сердца". И скелет маленького динозавра, украшавшего кабинет профессора Преображенского.

- Откуда динозавра взяли? -спрашиваем мы.

- Все об этом спрашивают! Не динозавр это. Кролик. Обыкновенный кролик, кости специально обработаны. Покупали, и недешево в магазине, где медицинскими пособиями торгуют, - призналась Елизавета Алексеевна.

Дубли для костюмов

Знаете, какую площадь занимает костюмерная? Три этажа. 200 тысяч единиц хранения, то есть 200 тысяч предметов одежды. Один этаж - для прекрасных дам, другой - для мужчин, на третьем - военная форма. Посторонних сюда не пускают.

Первое, что увидели: готовят к отправке зимний наряд Герды-Прокловой. Тот самый, что принцесса ей подарила и в котором она отправилась в путь в карете из золота. Оказалось, на новогоднюю встречу в детский интернат. Чтоб ребята увидели, как в реальности выглядит одежда из фильма-сказки "Снежная королева".

Накидка, если присмотреться, одного оттенка, шапочка и муфта - другого. "На главных героев обычно шьют по два одинаковых костюма, и, если материала в обрез, могут получится разные оттенки. Во время съемок случается разное: в комедии обольют сиропом, в военном фильме - будет дыра во время падения. А дублей - много. Поэтому заранее шьют костюм-дубль", - говорит Пахомова.

Нам выносят милое желтое платье капризной принцессы из "Двенадцати месяцев". "Специально к вашему приходу нашили корону на грудь. Ее то спарываем, то нашиваем. Платье снимается в обычных фильмах, где корона не нужна", - уточняет Пахомова.

Чтобы примерять костюм на актера из "закромов" (обычно второго-третьего планов и массовка) костюмеру нужно достать платье с верхотуры, подцепив вешалку специальным приспособлением. И так - сотни раз в день. Труд - физический, не каждому и по силам.

Кстати, у каждой киношной вещи не только свой инвентарный номер, но и описание - где когда и кем ношена. Так сказать, своя биография.

От рубеля до консервов

В соседнем корпусе царство реквизита. Здесь, кажется, есть абсолютно все, что только может использовать человек в быту и на работе.

Назначение некоторых современному человеку неизвестно. Например, деревянные доски с вырубленными поперечными желобками. Рубель называется такая доска. Еще в прошлом веке рубель использования и для стирки, и для глажки, и даже в качестве музыкального инструмента. В деревнях на них деревянными ложками музицировали.

Кстати, часть предметов сами же служащие добывают из разных источников, потому что не могут мимо пройти. Так, например, недавно реквизитор Ирина Сосновская съездила к родственникам в белорусское село, увидела там прялку, упросила подарить "Ленфильму". Подарили.

Корреспонденты "РГ" тоже пришла на киностудию не с пустыми руками. Подарили зимнее советское, на классическом ватине, голубое пальто. В стиле зима-сказка - с отделкой из белого искусственного меха. Но можно преобразить в шанхайского барса.

Попался нам на глаза удивительный ящик с пустыми, но запаянными консервными банками. Специально для съемок такие делают. А этикетки - тоже сами создают. Хоть крабов нарисуют, хоть тушенку из госрезерва. А уж сколько здесь Дедов Морозов, Снегурочек, гирлянд и шариков - сосчитать невозможно.

Напоследок нам показали новогодний раритет: эскизы художника Бориса Бурмистрова к фильму "Снежная королева". Логово разбойников, заснеженная городская улица, по которой едут сани со Снежной королевой, тронный зал ее королевского величества, где остроконечные глыбы льда-стены отражаются в глади льда зала. Все это воплощено в фильме.

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