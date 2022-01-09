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09.01.2022 12:33
Рубрика: Общество

Санитарные врачи рассказали о новых правилах этикета при чихании

Текст: Вера Черенева (Санкт-Петербург)

Чихать, прикрывая ладонью рот, категорически не рекомендуется. Об этом сообщили специалисты петербургского управления Роспотребнадзора в специальной памятке.

Фото: Олеся Курпяева / РГ
Санитарные врачи рассказали, почему нельзя есть и пить перед сдачей ПЦР

Правило этикета, подразумевающее использование руки при чихании, безнадежно устарело, а такой способ защиты может в условиях пандемии только повысить опасность заражения вирусными инфекциями, обращают внимание санитарные врачи.

На вопрос, почему нельзя чихать в руку, в петербургском Роспотребнадзоре отвечают так: сам по себе процесс чихания - это защитный рефлекс, когда происходит очистка носа от инородных частиц. Если человек болен коронавирусом, ОРВИ или гриппом, эти частицы могут потенциально заразить окружающих, если человек потом поздоровается с кем-нибудь за руку или возьмется за дверную ручку. Кроме того, на самой руке могут быть бактерии и человек, прикрывая ладонью рот, рискует их подхватить.

Поэтому чихать следует в одноразовую салфетку. Носовой платок санитарные врачи использовать не рекомендуют, при повторном использовании он может участвовать в распространении инфекции.

Если салфетки под рукой нет, то чихать можно в сгиб локтя. От окружающих следует отвернуться, а лучше отойти на полтора-два метра.

Многие люди пытаются сдерживаться и не чихать в общественных местах, чаще всего для этого используется задержка дыхания. В памятке говорится, что это потенциально опасный способ. При сдерживании сильного чиха могут повредиться барабанные перепонки, лопнуть сосуды в глазах, из других побочных эффектов - травмы носовых пазух и головная боль, а самое страшное последствие, которое может быть - это разрыв аневризмы головного мозга.

Поэтому в Роспотребнадзоре по Петербургу говорят, если чихнуть необходимо, то надо это сделать, но правильно, чтобы не навредить себе и окружающим.

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