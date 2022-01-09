Умер легендарный деятель русского андеграунда Александр Лебедев-Фронтов

На 62-м году жизни скончался легендарный деятель отечественного андеграунда, художник-график и музыкант-авангардист Александр Лебедев-Фронтов.

О кончине культового авангардиста сообщается на странице фестиваля "Петроджаз" в социальной сети "ВКонтакте".

Как художник Лебедев-Фронтом работал с графикой и коллажами, сотрудничал со своим другом Сергеем Курёхиным, участвовал в его политических акциях, а его композиции звучали в эфире знаменитой радиопередачи Курёхина "Ваша любимая собака".

Лебедев-Фронтов - основатель таких известных нойз-индастриал-групп, как "Линия Масс" и "Стальной Пактъ". Также причастен к созданию и деятельности проектов "Веприсуицида", "Пила", "Т. А.У.", "Мёртвые хиппи".