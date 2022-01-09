Автомобильное движение из Сочи ограничено из-за оползня

На федеральной трассе А-147 между Дагомысом и Лоо продолжается реверсивное движение из-за оползня, разрушившего часть дорожного полотна в первые дни нового года.

В связи с этим дорожники обращаются к автомобилистам с просьбой заранее планировать время в пути, учитывая возможный затор, сообщили в пресс-службе Упрдор "Черноморье".

Как отметил руководитель дорожного ведомства Андрей Жуков, сейчас на этом участке дороги специалисты проводят геологические и геодезические изыскания.

- Мы делаем все для скорейшего восстановления движения в нормальном режиме, - объяснил он. - Но в эти дни нам бы хотелось обратиться к автовладельцам с просьбой планировать движение по направлению к Джубге, учитывая пробку в районе Дагомыса и, возможно, переносить выезд из Сочи на утренние или вечерние часы.