С начала года в санаториях Сочи отдохнули около 26 тысяч человек

В новогодние праздники в сочинских санаториях по оздоровительным путевкам отдохнули почти 26 тысяч человек. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Сейчас в городе-курорте гостей принимают 54 санаторно-курортных комплекса. Здравницы предлагают гостям программы реабилитации после перенесенного коронавируса - разработаны уникальные лечебные системы. Курсы восстановления, включающие сероводородные, радоновые и йодобромные ванны, рассчитаны от 7 до 21 дня.

- Программы постковидной реабилитации действуют в 24 санаториях Сочи, - рассказала директор департамента курортов и туризма администрации города Светлана Батяйкина. - Реабилитацию после COVID-19 прошли более 10 тысяч человек. Каждый курс при этом назначается индивидуально.

Кроме того, с осени до весны в Сочи действует ряд других оздоровительных программ, среди которых самые популярные - "Серебряный возраст" и "Открытый Юг". Всего санатории и крупные гостиничные комплексы города предлагают 125 тысяч оздоровительных процедур.