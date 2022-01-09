Силы Черноморского флота "уничтожили" в Крыму вражеские беспилотники

Морская авиация и силы противовоздушной обороны Черноморского флота во время учений в Крыму отразили атаки беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщили в пресс-службе ЧФ.

С учетом зон ответственности экипажи морской авиации и ПВО, а также дивизионы зенитных ракетных систем С-400 и расчеты ракетно-пушечных комплексов "Панцирь-С" проверили готовность дежурных сил противовоздушной обороны полуострова. Военные отработали обнаружение и сопровождение летательных аппаратов, в том числе на сверхмалых высотах.

В учениях задействовали зенитные ракетные и радиотехнические подразделения ВВС и ПВО Южного военного округа. Кроме того, к участию в мероприятии привлекли самолеты-разведчики Су-24МР, многоцелевые истребители Су-27 и Су-30СМ.