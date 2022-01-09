В 2022 году в Крыму начнут строительство первого горнолыжного курорта

Власти региона ведут переговоры с потенциальным инвестором о создании на полуострове первого горнолыжного курорта. Стоимость проекта пока не разглашается.

Рассматриваются две площадки: популярное у туристов и местных жителей плато Ай-Петри в Ялте и район Ангарского перевала между Симферополем и Алуштой.

Реализация этого проекта позволит расширить рамки курортного сезона и увеличить число туристов зимой как минимум на 40 процентов. Для строительства горнолыжного курорта необходимо решить вопрос с водой, которая необходима для работы снежных пушек. Ведь власти Ялты в 2020 году заявляли, что на горе Ай-Петри нет достаточного количества источников для генерации искусственного снега, что осложняет создание такого курорта. Там планировали построить крытую лыжню.

Ранее министр курортов и туризма РК Вадим Волченко сообщил, что рассматривается возможность создания горнолыжного кластера в районе Ангарского перевала на склонах Чатыр-Дага. Еще один маршрут просчитывался от села Межгорье Бахчисарайского района до Ялты, другой - на Чатыр-Даге.