В Тюменской области от суррогатной водки скончались 17 человек

В Тюменской области и Югре после новогодних праздничных застолий с ядовитой водкой погибли 17 человек.

Одна продавалась в магазинчиках едва ли не в центре Тюмени, другая - в северном поселке Кондинское, где в последние дни отравились 12 человек, и последние летальные случаи зафиксированы вчера. Региональные подразделения СК РФ возбудили уголовные дела.

В Тюмени задержаны 4 подозреваемых в преступлении. Они реализовывали поддельную водку под маркой "Родники Сибири", от которого в Оренбургской области осенью скончались свыше 30 человек. В конфискованном спиртном, отправившем на тот свет 9 жителей Тюмени, был метиловый спирт. В Кондинском суррогат продавали под маркой "Царская охота". По данным на 9 января из числа отравившихся "охотой" 8 человек не выжили.