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09.01.2022 23:21
Рубрика: Происшествия

"РГ" публикует важные законы о долгах и обязательной эвакуации из зон ЧС

Российская газета - Федеральный выпуск № 1(8650)
Должники смогут защищать несгораемый остаток. В суд можно зайти в режиме онлайн. Новый фонд займется застройкой площадок от сносимых домов. Какие еще законы приняты - читайте в материале "РГ"
Фото: iStock

В суд можно зайти в режиме онлайн

Текст: Владислав Куликов
Теперь граждане смогут по видеосвязи участвовать в судебных заседаниях и получать судебные документы через портал госуслуг. Соответствующий закон публикует сегодня "Российская газета".
Если гражданин захочет участвовать в судебном заседании в режиме онлайн, ему надо будет написать заявление в суд и в назначенный час пройти по ссылке, авторизовавшись на портале госуслуг. Фото: iStock

Изменения внесены в Арбитражный процессуальный, Гражданский процессуальный кодексы и Кодекс административного судопроизводства. Новации делают правосудие гораздо доступней. Это особенно важно в нынешние времена, когда с одной стороны технологии решительно меняют нашу жизнь. А с другой, время от времени нам приходится ограничивать личные контакты ради сохранения здоровья. Поэтому возможность полноценно спорить в режиме онлайн будет весьма актуальна. В режиме онлайн теперь можно будет ознакомиться с материалами дела, получить судебные извещения и копии судебных решений.

Фото: Максим Богодвид/ РИА Новости
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Если же в суде есть техническая возможность, то к заседанию можно будет подключиться по видеосвязи с личного устройства. Для этого гражданину нужно будет подать соответствующее ходатайство. А в день суда участник процесса пройдет по нужной ссылке через портал госуслуг.

Впервые начал проводить судебные заседания в режиме видео-конференц-связи Верховный суд России. Сначала для этого использовалась аппаратура, установленная в залах заседаний. Так что участнику процесса в любом случае надо было прийти в суд - ближайшую инстанцию, где есть возможность подключиться к общей судебной сети. Но в период пандемии был сделан следующий шаг.

Весной 2020 года Верховный суд России впервые в стране провел судебное заседание, в котором граждане участвовали с помощью личных компьютеров. Затем подобную практику стали внедрять и региональные суды. Однако все это было в порядке эксперимента. Для того чтобы судебный процесс в "домашнем" режиме стал обычным делом, необходимо было внести поправки в законодательство.

Публикуемый закон корректирует Гражданский процессуальный и Арбитражный процессуальный кодексы, а также Кодекс административного судопроизводства.

Граждане смогут участвовать в судебных процессах прямо из дома с личных компьютеров. Но за нарушение порядка в ходе заседания связь отключат

Почетный адвокат России Никита Филиппов особо подчеркнул, что главная новация именно в том, что участие в судебных заседаниях теперь может обеспечиваться для сторон из любого удобного для них места: дома, офиса и прочего. Главное, чтобы под рукой был гаджет с выходом в Сеть.

"Такая возможность в первую очередь позволяет судебным юристам не тратить личное время и средства доверителей на командировки в иные субъекты", - говорит он.

Кстати, российские суды давно проводят с использованием обычных систем видео-конференц-связи более 1,5 тысячи таких заседаний в день. Сколько будет проводиться процессов на смартфонах - поживем - увидим.

По словам адвоката, теперь в арбитражном, гражданском, административном процессах станет возможным с помощью веб-конференций обеспечивать не только участие сторон, но и свидетелей, экспертов, а также переводчиков. Всех, кого положено, будут предупреждать об ответственности за дачу заведомо ложных сведений. Расписку о предупреждении будут подписывать с помощью усиленной квалификацированной электронной подписи. Так что все нужные формальности в онлайн-процессах обязательно будут соблюдены. Технологии это позволяют.

К работе над принятым законом активно привлекалось адвокатское сообщество. Мнение практиков было учтено. Например, в итоговый текст закона были внесены поправки, позволяющие отключать от веб-конференций лиц, нарушающих порядок в судебном заседании.

С идеей внести такие нормы выступило известное бюро адвокатов. Так что никакой онлайн-режим не освобождает от соблюдения правил приличия.

Также эксперты обращают внимание, что проведение онлайн-заседаний пока ограничивается технической возможностью судов, не всегда имеющих необходимое оборудование.

"В этой связи ожидается, что принятие соответствующих законов ускорит укомплектование судов необходимой техникой, что позволит быстрее и качественнее рассматривать находящиеся в их производстве дела", - говорит Никита Филиппов.

Еще важный момент: принятыми законами закрепляется возможность контактировать с судебными органами в удаленном режиме. Направить заявление, а также получить повестку можно будет через портал государственных услуг и другие информационные системы, которые определит Верховный суд.

В России снят запрет на использование открытых систем теплоснабжения

Текст: Алексей Рыбин
Президент Владимир Путин подписал закон, который отменяет обязательное переоборудование с 1 января 2022 года открытых систем горячего водоснабжения (ГВС) в закрытые. Документ публикует "Российская газета".

В открытых системах вода для ГВС отбирается из общей системы труб теплоснабжения, а нагрев воды осуществляется в ТЭЦ, котельной или центральном тепловом пункте. В закрытых же системах вода нагревается с использованием теплообменников непосредственно в жилом доме, офисном здании и т.д.

Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости
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В 2013 году был принят ФЗ-190, который ввел требование отказаться от открытых систем ГВС и установил переходный период до 2022 года. Однако такой переход требовал крупных финансовых вложений. Так, к примеру, в Архангельской области на это потребовалось бы 50 млрд, а в Петербурге - от 100 до 200 млрд рублей.

Замглавы минстроя Светлана Иванова отмечала, что от регионов поступало огромное количество просьб о продлении срока использования открытых систем или отмене запрета на их использование, поскольку для перехода на закрытые системы необходимо перестраивать все существующие системы теплоснабжения многоквартирных домов.

В итоге новый закон признал утратившей силу норму, которая запрещала с 1 января 2022 года использование открытых систем теплоснабжения и ГВС. Но при этом остался запрет на подключение к открытым системам новостроек. Это позволит обеспечить постепенное строительство закрытых систем.

В закрытых системах вода нагревается с помощью теплообменников в жилом доме или офисном здании

Документ также предусматривает проведение обязательной оценки экономической эффективности мероприятий по переводу открытых систем теплоснабжения и горячего водоснабжения (и их отдельных участков) в закрытые при утверждении и актуализации схем теплоснабжения.

Новый фонд займется застройкой площадок от сносимых домов

Текст: Марина Трубилина
Президент РФ Владимир Путин подписал закон об объединении Фонда защиты прав дольщиков и Фонда содействия реформированию ЖКХ. Документ публикует "Российская газета".
Создание Фонда развития территорий позволит объединить земельные, финансовые и организационные ресурсы. Фото: Сергей Михеев

На базе двух фондов создается новый Фонд развития территорий. Его целями будут создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан, содействие модернизации ЖКХ, формирование эффективных механизмов управления жилищным фондом, внедрение ресурсосберегающих технологий, сокращение аварийного жилья, защита прав дольщиков. Закон вступил в силу с 1 января 2022 года.

Фото: Кирилл Каллиников/ РИА Ноаости
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Это объединение логически давно созрело, отметил вице-премьер Марат Хуснуллин. 95% проблем обманутых дольщиков будут решены к 2024 году. При работе с дольщиками остаются дома, по которым дольщикам были выплачены компенсации. "Эти площадки надо использовать для жилищного строительства", - подчеркнул Хуснуллин.

Программа реформирования ЖКХ, запущенная по итогам Госсовета еще в конце 2000-х годов, в основном закончилась, сейчас начинается активная работа по расселению аварийного жилья. При этом также освобождаются площадки из-под аварийного жилья, кроме того, закон о комплексном развитии территорий дает возможность осваивать эти территории.

"Поэтому объединение двух фондов - это объединение земельных ресурсов, финансовых, организационных ресурсов, которое точно даст определенный синергетический эффект", - сказал Хуснуллин.

"Я думаю, что мы к 1 марта закончим организационную структуру, потому что закон только вышел, соберем новый состав, новую систему управления и уже с учетом тех возможностей, которые у нас есть - это инфраструктурные бюджетные кредиты, инфраструктурное меню, уже более активно будем вкладываться в развитие территорий", - рассказал вице-премьер.

За отказ от обязательной эвакуации из зон ЧС будет грозить штраф

Текст: Тимофей Борисов
Эвакуация из опасных зон, которым грозит затопление или пожары, будет обязательной. Такие нововведения следуют из поправок к закону N 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", которые накануне нового года были приняты Госдумой в окончательном чтении.
Согласно поправкам в закон теперь эвакуация из зон, в которых возникли чрезвычайные ситуации, станет обязательной. А спасатели помогут. Фото: Татьяна Андреева

По словам статс-секретаря - замглавы МЧС России Алексея Серко, который и представлял в Думе эту законодательную инициативу, закон направлен на защиту населения только от природных и техногенных ЧС и никак не регулирует ситуации, связанные с COVID-19.

Фото: ГУ МВД России по Красноярскому краю
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"Например, лесные пожары. Сейчас в случае, если огонь подходит к населенному пункту, сотрудникам ведомства приходится задействовать дополнительные силы и средства не только на тушение, а еще и на обход домов и убеждение жителей эвакуироваться, спасаться не столько от пожара, сколько от того же дыма.

При этом не всех возможно убедить, а закон этот вопрос до сих пор не регулировал. В итоге зачастую мы вынуждены пострадавших выносить на руках. Поправки в закон возлагают на граждан обязанность эвакуироваться с места ЧС, когда их жизни и здоровью угрожает опасность", - рассказал Алексей Серко.

На практике новые правила будут действовать следующим образом. Получив информацию об обязательной эвакуации, граждане должны будут самостоятельно эвакуироваться из зоны ЧС. Информация может быть передана как в виде предписания от властей, так и в виде информации от СМИ или мобильного оператора. Если кто-то не выполнит это обязательное требование, то силой его никто из дома за руки и за ноги выносить не будет. Понятия принудительной эвакуации в законе нет.

Принудительно выводить людей из дома не будут. Но за отказ выпишут штраф до 30 тысяч рублей

Но в случае отказа в отношении нарушителя могут составить протокол и наложить крупный штраф от 1 тысячи до 30 тысяч рублей.

Государственная система правовой статистики будет запущена через год

Текст: Иван Егоров
Государственная система правовой статистики будет запущена через год. Владимир Путин 30 декабря подписал закон, откладывающий до 1 января 2023 года ввод в эксплуатацию государственной автоматизированной системы правовой статистики (ГАС ПС).

Разработка системы началась еще в 2016 году и должна была заработать с 1 января 2022 года. Однако согласно поправкам в закон срок ее ввода в эксплуатацию продлевается на год. То есть теперь срок начала предоставления правоохранителями в прокуратуру первичных статистических данных о состоянии преступности, а также размещения Генпрокуратурой официальной статистической информации в интернете перенесен на 1 января 2023 года.

Фото: Генпрокуратура РФ
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Как объяснили корреспонденту "РГ" в надзорном ведомстве, перенос запуска ГАС ПС не связан с недочетами и какими-либо ошибками в создании программы. Напротив, за пять лет Генпрокуратура уже провела значительную работу по подготовке к вводу системы в эксплуатацию, но в соответствии с требованиями законодательства в настоящее время все компоненты ГАС ПС должны быть переведены на современное отечественное программное обеспечение, включенное в единый реестр российских программ.

Перенос запуска системы правовой статистики не связан с какими-либо ошибками в ее создании

Как говорилось в пояснительной записке к закону, это технологический, трудоемкий и длительный процесс, который требует отдельного проектирования и затрагивает переработку программного кода. Одновременно с этим разработчикам нужно провести полную отладку средств интеграции ГАС ПС с ведомственными информационными системами правоохранительных органов России в новых условиях.

Должники смогут защищать несгораемый остаток

Текст: Владислав Куликов
Разовые социальные выплаты получили так называемый исполнительский иммунитет: какими бы ни были долги человека, с этих выплат нельзя забрать ни копейки.

В остальных случаях должники смогут написать в банк заявление, чтобы тот при взыскании с зарплаты оставлял у них на счете прожиточный минимум.

Фото: iStock
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Председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев напомнил, что в практику вошло регулярное назначение президентом России и правительством страны единовременных адресных социальных выплат.

Например, в период пандемии неоднократно также назначались социальные выплаты на детей. Были разовые выплаты и пенсионерам.

"И это далеко не все меры поддержки, которые были оказаны гражданам в трудный период пандемии, - подчеркивает Владимир Груздев. - Есть уверенность, что практика адресных социальных выплат будет продолжена. И крайне важно, что любые выплаты, имеющие социальную направленность, будут защищены законом. В будущем не придется каждый раз вносить поправки в закон при принятии решения о той или иной единовременной социальной выплате".

Он напомнил, что закон запрещает накладывать взыскания по исполнительным производствам на определенные выплаты. Например, иммунитет распространяется на алименты, пенсии по случаю потери кормильца, средства материнского капитала и т.п.

Теперь в этот список внесены и единовременные социальные выплаты, назначаемые президентом или правительством страны. Сколько человеку назначено, столько он должен получить на руки.

В некоторых случаях взыскатели приносят исполнительные листы напрямую в банк, где есть зарплатный счет у должника. Но теперь человек сможет установить неприкосновенный минимум получки

Другая новация: должники получат право написать заявление в свой банк с требованием оставлять прожиточный минимум при взыскании с зарплаты тех или иных ежемесячных выплат. Закон, защищающий прожиточный минимум, был принят еще в прошлом году. Нормы вступают в силу в феврале этого года. Но в них прописано право должника обратиться с соответствующим заявлением в службу судебных приставов. Как рассказали в ведомстве, подать заявление можно будет через портал госуслуг.

Публикуемый же сегодня закон дает возможность человеку зафиксировать неснижаемый остаток еще и с помощью заявления в банк.

В некоторых случаях взыскатели приносят исполнительные листы напрямую в банки, минуя приставов. Так что новые нормы повышают социальную защиту должника.

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