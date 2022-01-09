Рябков раскритиковал подход Вашингтона и НАТО к переговорам по безопасности

Вашингтон продолжает настаивать на односторонних уступках со стороны Москвы, предпочитая спекуляции вместо конструктивных предложений - такой подход не может стать основой не то что для договоренности, но и даже для продуктивной дискуссии по гарантиям безопасности. Об этом заявил замглавы МИД России Сергей Рябков.

В беседе с РИА Новости дипломат подчеркнул, что на предстоящих переговорах будет настаивать на отказе НАТО от размещения вооружений вблизи границ РФ. Он допустил, что российская сторона вновь может столкнуться с нежеланием Запада реально воспринимать требования. Однако несмотря на давление и режим угроз, постоянно формирующихся в адрес Москвы, Россия не пойдет ни на какие уступки, подчеркнул Рябков. Никакая другая тактика на переговорах не отвечает интересам безопасности нашей страны, добавил он.

Напомним, что 9-10 января в Женеве состоятся консультации РФ и США по предложениям Москвы о гарантиях безопасности. После этого в Брюсселе пройдет заседание Совета Россия-НАТО.