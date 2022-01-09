Рябков: Россия едет на переговоры с США и НАТО с четко сформулированной задачей

Россия едет на предстоящие в начале января переговоры с США и НАТО по вопросам безопасности "не с протянутой рукой", а "с четко сформулированной задачей, которую необходимо решить на тех условиях, которые мы сформулировали". Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

При этом дипломат не исключил, что диалог с США, в случае отсутствия серьезной готовности американцев обсуждать озабоченности Москвы, может ограничиться одной встречей.

"Я ничего не могу исключать, это вполне возможный сценарий, и у американцев, особенно у их группы поддержки в лице других НАТОвских стран, не должно быть никаких иллюзий на этот счет", - передает РИА Новости слова Рябкова.

Замглавы МИД РФ уточнил, что "если мы будем ходить по кругу и повторять одно и то же, если не увидим ни малейших признаков готовности с той стороны учесть наши приоритеты, отреагировать на них конструктивным образом, тогда диалог станет беспредметным".

Напомним, Россия и США 9-10 января в Женеве проведут консультации по предложениям Москвы о гарантиях безопасности. Затем в Брюсселе состоится заседание Совета Россия-НАТО, а в Вене - консультации на площадке Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.