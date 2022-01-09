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09.01.2022 04:00
Рубрика: Общество

Росаккредитация рассказала, кто сможет подвести углеродный баланс

Текст: Алексей Дуэль
Засвидетельствовать точность информации компаний о выделении их заводами и фабриками парниковых газов, а также о поглощении углерода за счет реализации климатических проектов, пока смогут четыре специализированные организации. Об этом сообщила пресс-служба Росаккредитации. На рассмотрении в ведомстве находятся еще десять заявок.

Россия должна достичь углеродной нейтральности - то есть добиться поглощения углерода в том же объеме, в каком его выделяют промышленность, транспорт, ЖКХ и другие сферы экономики. Впрочем, отдельные регионы могут взять на себя обязательства добиться этих показателей раньше. Например, на Сахалине взялись уравнять выбросы и поглощение к концу 2025 года.

Мантуров предсказал углеродную нейтральность в промышленности РФ к 2050 году

Сейчас эмиссия на острове составляет 12,3 млн тонны углеродного эквивалента в год, поглощение 11,1 млн тонны, сказал губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко. То есть надо уравнять 1,2 млн тонны излишней эмиссии. Сокращение на 0,8 млн тонны в год возьмет на себя правительство региона: будет развивать возобновляемую энергетику, прокладывать газопроводы, разберется с мусорными полигонами. Еще 0,4 млн тонны сократит бизнес. Квоты будут установлены для 21 организации, на долю которых максимальные объемы выбросов.

Присоединиться к сахалинскому эксперименту по достижению углеродной нейтральности сможет любой регион, сообщила пресс-служба Минэкономразвития. Правительство поддержало законопроект, предложенный министерством. Ранее сообщалось, что к эксперименту готовы подключиться Калининградская и Иркутская области, Хабаровский край, а также Башкирия

Помимо внедрения и использования новых технологий, которые позволяют повышать производительность и сокращать выбросы, добиться углеродной нейтральности призваны и климатические проекты. Их за свой счет реализуют компании, обеспечивая "утилизацию" такого же объема парниковых газов, какой они выбросили в атмосферу. Проверять соответствие этих объемов будут органы по валидации и верификации парниковых газов. На основании их заключений компаниям, преуспевшим в секвестре углерода, будут начисляться углеродные единицы. Они смогут продавать эту "валюту" своим менее экологичным коллегам, чтобы те тоже сравняли свои показатели и вышли в ноль.

Самой большой способностью поглощать углекислый газ из растущих в России деревьев обладает осина, выяснили специалисты Рослесинфорга при проведении государственной инвентаризации отечественных лесов. За год один гектар деревьев этой породы избавляет атмосферу от 3,6 тонны углекислого газа. На втором месте береза - 3,3 тонны СО2 в год, на третьем - дуб (3,2 тонны СО2 в год). Эти породы деревьев занимают около 30% лесного фонда страны.

Хвойные деревья тоже хорошо поглощают углерод, однако заметно уступают в этом лиственным, добавили в Рослесинфорге. Для гектара сосны годовая норма 2,4 тонны СО2, ели и пихты - 2 тонны СО2, кедра и лиственницы - 1,8 тонны СО2.

По данным государственной инвентаризации лесов, общий запас древесины в России оценен в 112 млрд кубометров, а поглощение СО2 - в 1,6 млрд тонны.

Однако для того, чтобы поглощение лесом шло в зачет стране и компаниям, лес должен быть обслуживаемым, объяснил глава Рослесхоза Иван Советников. То есть там должны быть люди, которые следят за его состоянием, защищают от пожаров, убирают гниющие упавшие стволы и ухаживают за молодыми деревьями. Для полного перевода резервных лесов, где нет ни лесника, ни лесоруба, в обслуживаемые, нужны 19 млрд рублей считает Советников. Эти инвестиции могут сделать отечественные компании в рамках своих климатических проектов, проводимых для достижения углеродной нейтральности.

Фото: Александр Астафьев / РИА Новости
Названы источники достижения углеродной нейтральности

"Я очень верю в климатические проекты, - сказал "РГ" глава Рослесхоза. - Лес - лучший поглотитель. Самый дешевый, самый эффективный, самый производительный. Пройдет еще пять-семь лет и климатические проекты в лесу станут основными способами депонирования углерода. Причем первые ласточки уже есть: "Русал" запустил очень перспективный лесопожарный проект и его алюминий теперь стал зеленым".

Реализовать что-то подобное уже готовы еще пять крупных компаний, добавил Советников. Сейчас Рослесхоз выбирает наиболее важные проекты, которые им стоит поручить в первую очередь.

В этот год в категорию обслуживаемых должны перейти 10% резервных лесов. Пока речь идет об участках в Якутии, Иркутске, Хабаровске и регионах Дальнего Востока.

Общество Экология Правительство Минэкономразвития Росаккредитация

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