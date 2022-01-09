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09.01.2022 06:00
Рубрика: Экономика

Рослесхоз разъяснил новые правила строительства домов в лесу

Текст: Алексей Дуэль
Легально построить двухэтажный дом отдыха в лесу сможет теперь любой предприниматель, арендовавший участок леса под рекреацию. Правда, постройка не должна занимать больше 20% площади территории, сказал "РГ" глава Рослесхоза Иван Советников, для ее возведения рекомендовано использовать нелесные земли: пустоши, гари и тому подобные места, лишенные живых деревьев.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

"Мы сделали нормальные правила, по сути, закрепили то, что и так сложилось в жизни, - объяснил Советников. - Аренда гектара леса в Подмосковье для рекреации стоит 150 тысяч рублей. Понятно, что там нужные нормальные туалеты. И они там будут, даже если их формально нельзя ставить".

Фото: iStock
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По его словам, в новых правилах расписано все: что и где может быть возведено, как работать, какие есть ограничения. Созданы единые честные условия игры, которые всем теперь надо соблюдать, подчеркнул глава Рослесхоза.

Норму о максимальной высоте в два этажа не будут применять к строениям, которые уже были построены в лесу раньше, заверил Советников. Даже при легализации самостроя третий этаж, скорей всего, можно будет отстоять в суде, считает он.

Кроме того, судебным решением муниципалитеты и регионы смогут принять на баланс оставшиеся после завершения промысла лесовозные дороги, считает Советников. Они зачастую очень удобны для местных жителей, а чтобы поддерживать их в рабочем состоянии, должен быть хозяин. Ушедшая с лесосеки компания в них вкладываться больше не будет, значит, это удел местных властей, считает он.

Полностью интервью с главой Рослесхоза читайте в одном из ближайших номеров "РГ".

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