Российская и американская делегации прибыли в Швейцарию

Десятого января в Женеве начнутся "стратегические переговоры" между Россией и США по вопросам безопасности - так охарактеризовало консультации с участием заместителя министра иностранных дел Сергея Рябкова и заместителя госсекретаря США Венди Шерман немецкое издание "Дойче велле".

Впрочем, ни в оценках западных СМИ, ни в заявлениях официальных лиц, предваряющих диалог, нет никаких поводов для оптимизма. Причины лежат на поверхности. Во-первых, чрезмерно широкая с точки зрения геополитических реалий тема консультаций, которая включает множество самых различных элементов и затрагивает интересы значительного числа международных игроков, не дает ни малейшей возможности для принятия быстрых внешнеполитических решений.

В Вашингтоне неоднократно подчеркивали, что намерены каждый свой шаг на переговорах с Москвой дополнительно пропускать через множество "цензур", как внутри страны, так и за ее пределами. На случай, если в ходе женевских консультаций Шерман все же сделает неосторожные заявления, в Белом доме заранее подготовились к тому, чтобы их дезавуировать. "Когда российские СМИ начнут сообщать, что США пошли на всевозможные уступки, знайте, что это будет преднамеренная попытка внести раскол в ряды союзников", - сообщил до начала встречи источник в американской администрации. Во-вторых, судя по звучавшим накануне консультаций в Женеве комментариям, ни о каких юридически обязывающих документах в сфере безопасности Вашингтон в принципе не помышляет. Максимум, на что готова пойти американская сторона, - дать "честное слово" в отношении некоторых своих действий в приграничных с Россией регионах.

Но такого рода псевдообязательства американцы нарушали практически всегда, как, впрочем, нарушали и юридически обязывающие договора, если те по каким-либо причинам переставали отвечать их интересам. Поэтому обсуждение любых вопросов безопасности между Москвой и Вашингтоном сразу столкнется с всеобъемлющим недоверием участников дискуссии к словам друг друга.

В-третьих, сложившийся в Америке антироссийский консенсус среди основных политических партий и элит не позволит американской администрации пойти на компромисс, который в публичном пространстве может быть воспринят как уступка России. Об отсутствии у США реального желания договориться предупредил российский переговорщик Сергей Рябков. По его словам, "США вместо конструктивной дискуссии предпочитают спекуляции", и Москва "разочарована сигналами, поступающими накануне консультаций из Вашингтона и Брюсселя".

Фактически, российские предложения в сфере безопасности, которые были опубликованы в декабре, к моменту переговоров в Женеве американская администрация назвала в большинстве своем неприемлемыми. Напомню, Россия добивалась, чтобы США не создавали военных баз в бывших советских республиках, которые не входят в состав НАТО, и отказались от дальнейшего расширения альянса.

Запад не готов прекращать диалог с Москвой, но вместе с тем не желает ничего менять в своих подходах к безопасности

На данный момент ответ Вашингтона на российские предложения выглядит, по словам Рябкова, тревожным. Америка вроде бы готова обсуждать с Россией вопрос о неразмещении своих ракет на Украине. Но в тоже время, как пишут западные СМИ, Белый дом не будет запрещать своим союзникам поставлять ракеты Киеву. Задача, поставленная перед российской дипломатией, "договориться динамично, без пауз, не давая возможности коллегам из США и НАТО все затормозить и погрузить в бесконечные обсуждения" выглядит чрезвычайно сложной. И это еще мягко сказано. При этом, как заявил Рябков, "Москва не планирует идти на уступки под давлением США". О непреодолимых трудностях, с которыми столкнутся дипломаты, говорят и заявления, звучащие из Вашингтона.

Одной из "точек", где пройдут российско-американские переговоры, предположительно станет Постпредство РФ при отделении ООН в Женеве. Фото: РИА Новости

В частности, госдепартамент намерен сделать предметом консультаций множество других, не вошедших в российские предложения, тем. "Основная задача переговоров в Женеве - чтобы стороны могли изучить ситуацию, а не прийти к твердым обещаниям", - сообщил опять же на условиях анонимности высокопоставленный представитель Белого дома. Видимо, для придания "конструктивизма" предстоящему диалогу американская сторона перед встречей в Женеве сообщила на условиях анонимности о возможности включения России в группу стран с наиболее строгими ограничениями в вопросах экспортного контроля. Не оставляет пространства для маневра переговорщикам и реакция генсека НАТО Йенса Столтенберга. Тот однозначно дал понять: никаких гарантий в отношении дальнейшего нерасширения альянса быть не может, поскольку это противоречит учредительному договору блока.

И тем не менее, вопреки всем препятствиям, консультации в Женеве стартовали. Не отменено и намеченное на 12 января заседание Совета Россия - НАТО. Означает ли это, что участники предстоящей дискуссии придерживают основные "козыри" для очной встречи, намеренно сгущая краски? Возможно. Западные СМИ обратили внимание на противоречивые сигналы, поступавшие со стороны госсекретаря Энтони Блинкена. С одной стороны, всю прошедшую неделю тот выдвигал против Москвы обвинения, а с другой - настойчиво призывал к дипломатическому урегулированию украинского кризиса. По мнению выступающих в европейских СМИ экспертов, Запад не готов прекращать диалог с Москвой, но вместе с тем не желает ничего менять в своих подходах к безопасности. В этой связи французская газета "Монд" напомнила о том, что еще в 2007 году на Мюнхенской конференции президент Владимир Путин требовал создания новой мировой архитектуры безопасности и ставил вопрос о гарантиях безопасности России. То есть поднимал те же темы, которые сегодня обсуждают в Женеве.

Нынешние консультации между Россией и США - еще одна пока не упущенная возможность вернуть дипломатии возможность для поиска геополитических компромиссов. Если не в отношении Украины, где взгляды Москвы и Вашингтона безнадежно расходятся, то хотя бы на других чувствительных треках, включая контроль над вооружениями. Но попытки Белого дома навязать выборочность тем для обсуждения неизбежно столкнутся с более комплексным подходом России к вопросам безопасности. Как полагают эксперты, Байден и его команда попытаются в отношениях с Кремлем "найти формулу, которая будет звучать как уступка, не предлагая ничего реального по существу".

С такого рода дипломатическим лукавством Москва сталкивалась неоднократно, и вряд ли это то, ради чего приехала в Женеву российская делегация. "Нам нужны юридические гарантии, правовые гарантии нерасширения НАТО дальше, ликвидации всего того, что альянс насоздавал, движимый антироссийскими фобиями и разного рода ложными представлениями, в чем суть российской политики за период с 1997 года", - заявил Рябков. Москва заинтересована в полноценной, честной, юридически оформленной "разрядке" в отношениях с Вашингтоном и НАТО. Насколько это станет возможным в обозримом будущем, покажут женевские консультации.

Справка "РГ"

На момент распада СССР в альянс входили 16 государств. С конца 1999 года блок пополнился 14 новыми членами под предлогом установления "стабильности мира, свободы и демократии в Европе". В 1999 году натовские военные, чтобы сменить правящий режим, бомбили Югославию, применив боеприпасы с обедненным ураном.