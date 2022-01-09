Российские десантники на аэродроме "Алматы" тренируются предотвращать внештатные ситуации

Самолеты военно-транспортной авиации ВКС России с аэродромов продолжают переброску основных сил российского контингента миротворческих сил ОДКБ на аэродромы "Алматы" и "Жетыген" в Казахстане. Об этом в воскресенье сообщили в Минобороны России.

Отмечается, что подразделения ВДВ, ранее переброшенные на аэродром "Алматы", уже совершили марши в составе колонн в районы выполнения задач. "После уяснения обстановки российские десантники приступили к охране жизненно важных объектов и объектов социальной инфраструктуры", - говорится в сообщении министерства обороны России.

В то же время на аэродроме "Алматы" миротворцы из России "проводят тренировки, в ходе которых отрабатывают вопросы по предотвращению внештатных ситуаций".

В Минобороны России напомнили, что созданная воздушная группировка из более 70 самолетов Ил-76 и пяти Ан-124 круглосуточно перебрасывает подразделения российского контингента миротворческих сил ОДКБ в Казахстан. В частности, с аэродрома "Северный" в Ивановской области в настоящее время продолжается переброска в Казахстан подразделений Ивановского соединения ВДВ и подразделений 45 отдельной бригады специального назначения ВДВ. Десантники осуществляют погрузку на самолеты военно-транспортной авиации штатной техники, вооружения и личного состава.

В ряде населённых пунктов Казахстана 2 января этого года начались массовые беспорядки. Поводом стало повышение цен на сжиженный газ. Пострадали тысячи человек, есть погибшие. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев обратился в ОДКБ за помощью. 6 января Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение о переброске миротворческого контингента в Казахстан. Его цель - стабилизация и нормализация обстановки в республике.

В состав Коллективных миротворческих сил ОДКБ вошли подразделения Вооруженных сил России, Белоруссии, Армении, Таджикистана и Киргизии. Основными задачами направленных миротворцев являются охрана важных государственных и военных объектов, а также оказание содействия силам правопорядка Казахстана в стабилизации обстановки и возвращении государства в правовое поле.