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Рубрика: В мире

Российские миротворцы приступили к охране объектов в Казахстане

Фото: Пресс-служба Минобороны России Фото: Пресс-служба Минобороны России
Фото: Пресс-служба Минобороны России

Прибывшие в Казахстан российские миротворцы приступили к выполнению поставленных задач. Они взяли под контроль жизненно важные объекты в республике, аэродромы и ключевые объекты социальной инфраструктуры.

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В Минобороны РФ также сообщили, что воздушная группировка, состоящая из 70 самолетов Ил-76 и 5 Ан-124, круглосуточно доставляет в Казахстан подразделения миротворческих сил ОДКБ (Организация Договора о коллективной безопасности).

Российские десантники находятся на аэродромах погрузки "Чкаловский", "Северный" и "Восточный".

"Подразделения ВДВ осуществляют погрузку на самолеты военно-транспортной авиации штатной техники и вооружения", - рассказали в военном ведомстве.

Миротворцы прибывают на аэродромы "Жетыген" и "Алматы".

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