Российские миротворцы приступили к охране объектов в Казахстане

Прибывшие в Казахстан российские миротворцы приступили к выполнению поставленных задач. Они взяли под контроль жизненно важные объекты в республике, аэродромы и ключевые объекты социальной инфраструктуры.

В Минобороны РФ также сообщили, что воздушная группировка, состоящая из 70 самолетов Ил-76 и 5 Ан-124, круглосуточно доставляет в Казахстан подразделения миротворческих сил ОДКБ (Организация Договора о коллективной безопасности).

Российские десантники находятся на аэродромах погрузки "Чкаловский", "Северный" и "Восточный".

"Подразделения ВДВ осуществляют погрузку на самолеты военно-транспортной авиации штатной техники и вооружения", - рассказали в военном ведомстве.

Миротворцы прибывают на аэродромы "Жетыген" и "Алматы".