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09.01.2022 16:05
Рубрика: Власть

Развертывание миротворцев ОДКБ в Казахстане завершено

Текст: Юрий Гаврилов
В соответствии с решением Совета коллективной безопасности ОДКБ миротворческие силы завершили развертывание на территории Казахстана. Об этом заявил в воскресенье на совместном брифинге в Алма-Ате командующий коллективными миротворческими силами ОДКБ в Казахстане генерал-полковник Андрей Сердюков.

По его словам, сейчас подразделения миротворцев занимаются охраной важных военных, государственных и социально значимых объектов в городе Алма-Ата и прилегающих к нему районах. Сердюков также поблагодарил казахстанских коллег за оперативное решение вопросов, связанных с размещением и обеспечением воинских контингентов ОДКБ всем необходимым.

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ/РИА Новости
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Он также сообщил, что организована отправка самолетами нашей военно-транспортной авиации российских граждан, находящихся в Алма-Ате в отпуске или у родственников. Речь - о тех людях, которые изъявили желание выехать на территорию Российской Федерации.

"Выполнение задач подразделениями Коллективных миротворческих сил будет продолжено до полной стабилизации обстановки в стране", - заявил командующий.

А заместитель министра обороны Казахстана генерал-лейтенант Султан Гамалетдинов сообщил, что обстановка на территории республики стабилизируется и находится под контролем органов власти. "Хочу поблагодарить командование и личный состав Коллективных миротворческих сил ОДКБ за братскую помощь, оказанную казахскому народу", - сказал замминистра.

По его словам, в настоящее время в Казахстане продолжается контртеррористическая операции. Ее продолжат до полного уничтожения террористов и восстановления конституционного порядка в республике.

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