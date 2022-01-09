СМИ: В Киеве жители новостройки отапливают свои квартиры дровами

Жители 16-этажной новостройки в Киеве отапливают свои квартиры дровами. Об этом сообщил портал "Обозреватель".

"Пока все обсуждают цены на газ и перспективы тарифов на централизованное отопление, в Киеве начала работать еще одна твердотопливная котельная в многоквартирном доме", - приводит издание слова киевского журналиста Владимира Гуцула.

По его словам, к дому не подведены никакие коммуникации, кроме электричества. "Но есть и плюс - от цен на газ и отопление жители дома не зависят. Для них теперь важным показателем является стоимость дров", - написал он.

"К дому не подведены никакие коммуникации. Единственное, что есть, - это электрические кабели, которые шли на строительную площадку", - отмечает журналист.

Жители ЖК при этом отмечают, что в доме есть водопровод и канализация, а проводить туда газ и не планировалось.

Как сообщает "Обозреватель", дом начали строить еще в 2014 году, однако застройщик так и не завершил строительство объекта. По документам новостройка находится на земельном участке, который считается приусадебным.