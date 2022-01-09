Блинкен: США и РФ могли бы восстановить договоренности по РСМД

Восстановление контроля и договорённостей по ракетам средней и меньшей дальности возможно по итогам переговоров по безопасности между США и Россией в Женеве. Как сообщает ТАСС, об этом в воскресенье заявил госсекретарь США Энтони Блинкен в интервью телеканалу ABC.

"Возможно, удастся заложить основу для восстановления Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) с Россией", - сказал глава госдепа.

"В прошлом у нас были договоренности, которые разрешали озабоченность с обеих сторон, например размещение ядерных ракет средней и меньшей дальности в Европе. У нас было соглашение. Предыдущая администрация из него вышла. Есть основания это возобновить", - пояснил Блинкен.

По его словам в повестке российско-американских консультаций значится обсуждение масштаба проводимых США и НАТО в Восточной Европе военных учений.