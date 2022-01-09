Священник рассказал, что беспокоит верующих в электронных паспортах

В вопросе введения электронных паспортов верующие обеспокоены не нарастанием технического прогресса, а возможной опасностью контроля над личностью, а также соблюдением прав человека и законов, заявил секретарь синодальной комиссии Русской православной церкви по биоэтике, настоятель московского храма Сергия Радонежского в Крапивниках протоиерей Александр Абрамов.

- Беспокойство верующих состоит не в техническом прогрессе: будут, естественно, какие-то новые формы хранения информации, в этом ничего нет, - цитирует о. Александра РИА Новости. - Вопрос в том, не осуществляется ли при этом контроль над личностью. Если просто одна форма паспорта заменяется другой формой паспорта - то в этом ничего дурного нет.

Но при этом, по мнению о. Александра, важно соблюсти принцип добровольности перехода на электронный паспорт. У человека, по его мнению, должна быть возможность выбора бумажного или безбумажного носителя.

- Если за этим стоят ограничительные меры, то, естественно, ограничения ни у кого не могут вызвать восторга, особенно если причина этих ограничений находится за пределами действующего законодательства, - подчеркнул священник.

Представления о "сатанинских QR-кодах" среди верующих распространены не больше, чем в целом среди населения России, отметил он и напомнил, что по теме, связанной с QR-кодами, исчерпывающе высказался патриарх Кирилл, выступая на епархиальном собрании Москвы.

Он, в частности, заявил, что рассуждения о вакцинации и QR-кодах как о печати антихриста греховны. Но при этом обратил внимание на то, что люди обеспокоены введением разрешительного порядка предоставления прав и возможностей, тогда как раньше они были общедоступными и не подвергались сомнению. Патриарх также назвал немыслимым введение QR-кодов или другого разрешительного документа для посещения храмов.

Протоиерей Александр Абрамов отметил, что нет ничего дурного в новых технических формах. "Но если вы, например, без электронного паспорта, а не паспорта гражданина РФ, не сможете зарегистрироваться на рейс - то это уже совсем другая история, и встает вопрос, насколько оправданы подобные технические новации", - добавил он.

Этим, по его мнению, озабочены не только православные верующие.

По словам священника, надо понимать, что здесь проявляется озабоченность не прогрессом техники, "который в рамках разумных этических ограничений можно только приветствовать", а в том, "чтобы его обеспечить морально" при полном соблюдении законных прав и свобод людей.

Ранее глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда также высказывался на эту тему, подчеркивая, что РПЦ приветствует утверждение именно добровольного порядка перехода на цифровые паспорта и обращает внимание на риск утечки личной информации.

Напомним, что вице-премьер Дмитрий Чернышенко сообщал, что цифровые паспорта внедрят в трех пилотных регионах - Москве, Подмосковье и Татарстане. Выдавать цифровые документы будут с начала 2023 года.

Использовать их можно будет в любой точке страны. Решение о замене бумажного документа на смарт-карту будет принимать каждый по своему усмотрению. По словам вице-премьера, на карту с несколькими степенями защиты от подделки внесут персональные данные человека и его фотографию. Удостоверение личности нового образца - аналог банковской карты с бесконтактным чипом.