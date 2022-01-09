Священник рассказал, что беспокоит верующих в электронных паспортах

Новости

Блинкен: Прогресс на переговорах с РФ по безопасности возможен "на обоюдной основе" 17:52
Синоптик предупредил москвичей о сугробах, которых не было с 1942 года 17:42
Норвежка Ройселан выиграла гонку преследования в Оберхофе 17:38
В ОДКБ отметили оперативность оказания помощи Казахстану 17:18
Военные летчики доставили из Алма-Аты в Москву еще 100 россиян 17:14
В Казахста­не приостановлена рабо­та обменных пунктов в целях безо­пасности 16:39
Генсек ОДКБ обсудил с командующим миротворцами ситуацию в Казахстане 16:28
В рязанском цирке гимнастка упала с высоты 16:27
Диетолог рассказал, без каких продуктов не обойтись зимой 15:58
Для безопасности Елизаветы II над Виндзорским замком установят бесполетную зону 15:41
Блогер Даня Милохин сообщил, что его не впустили на Украину 15:23
В Минске планируют дефиле одежды президентского мерча 15:04
За новогодние каникулы Сочи посетили более 270 тысяч туристов 14:45
Делегация РФ прибыла в Женеву на переговоры по гарантиям безопасности 14:42
Авианосец США не смог поднять флаг 14:39
В Казахстане за время беспорядков погибли 164 человека 14:26
Три ребенка погибли в ходе беспорядков в Казахстане 14:02
До двух третей компаний планируют повысить зарплаты сотрудникам в 2022 году 12:59
Шведская наследная принцесса опять заразилась коронавирусом 12:52
В Крым в феврале запустят туристические поезда 12:25
Французы недовольны английским языком в новых паспортах 12:18
Видеоконференция ОДКБ запланирована на 10 января - пресс-служба правительства Армении 12:17
Протестующие в Казахстане использовали для координации действий радиосвязь 12:11
Белорусские миротворцы охраняют военный аэродром Казахстана 12:11
Депутат Госдумы Щапов предложил увеличить налог на сверхдоходы до 50% 12:07
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Какие изменения ждут пенсионеров в 2022 году
Какие изменения ждут пенсионеров в 2022 году
Законы о детях 2022 года: новый маткапитал, льготы школьникам и жилье
Законы о детях 2022 года: новый маткапитал, льготы школьникам и жилье
Как правильно провести 7 дней Рождества: что можно, а что нельзя
Как правильно провести 7 дней Рождества: что можно, а что нельзя
09.01.2022 16:37
Рубрика: Общество

Священник рассказал, что беспокоит верующих в электронных паспортах

Текст: Елена Яковлева

В вопросе введения электронных паспортов верующие обеспокоены не нарастанием технического прогресса, а возможной опасностью контроля над личностью, а также соблюдением прав человека и законов, заявил секретарь синодальной комиссии Русской православной церкви по биоэтике, настоятель московского храма Сергия Радонежского в Крапивниках протоиерей Александр Абрамов.

- Беспокойство верующих состоит не в техническом прогрессе: будут, естественно, какие-то новые формы хранения информации, в этом ничего нет, - цитирует о. Александра РИА Новости. - Вопрос в том, не осуществляется ли при этом контроль над личностью. Если просто одна форма паспорта заменяется другой формой паспорта - то в этом ничего дурного нет.

Но при этом, по мнению о. Александра, важно соблюсти принцип добровольности перехода на электронный паспорт. У человека, по его мнению, должна быть возможность выбора бумажного или безбумажного носителя.

- Если за этим стоят ограничительные меры, то, естественно, ограничения ни у кого не могут вызвать восторга, особенно если причина этих ограничений находится за пределами действующего законодательства, - подчеркнул священник.

Представления о "сатанинских QR-кодах" среди верующих распространены не больше, чем в целом среди населения России, отметил он и напомнил, что по теме, связанной с QR-кодами, исчерпывающе высказался патриарх Кирилл, выступая на епархиальном собрании Москвы.

Он, в частности, заявил, что рассуждения о вакцинации и QR-кодах как о печати антихриста греховны. Но при этом обратил внимание на то, что люди обеспокоены введением разрешительного порядка предоставления прав и возможностей, тогда как раньше они были общедоступными и не подвергались сомнению. Патриарх также назвал немыслимым введение QR-кодов или другого разрешительного документа для посещения храмов.

Фото: THE STATE HERMITAGE MUSEUM
Патриарх Кирилл попросил Эрмитаж вернуть церкви раку Александра Невского

Протоиерей Александр Абрамов отметил, что нет ничего дурного в новых технических формах. "Но если вы, например, без электронного паспорта, а не паспорта гражданина РФ, не сможете зарегистрироваться на рейс - то это уже совсем другая история, и встает вопрос, насколько оправданы подобные технические новации", - добавил он.

Этим, по его мнению, озабочены не только православные верующие.

По словам священника, надо понимать, что здесь проявляется озабоченность не прогрессом техники, "который в рамках разумных этических ограничений можно только приветствовать", а в том, "чтобы его обеспечить морально" при полном соблюдении законных прав и свобод людей.

Ранее глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда также высказывался на эту тему, подчеркивая, что РПЦ приветствует утверждение именно добровольного порядка перехода на цифровые паспорта и обращает внимание на риск утечки личной информации.

Напомним, что вице-премьер Дмитрий Чернышенко сообщал, что цифровые паспорта внедрят в трех пилотных регионах - Москве, Подмосковье и Татарстане. Выдавать цифровые документы будут с начала 2023 года.

Использовать их можно будет в любой точке страны. Решение о замене бумажного документа на смарт-карту будет принимать каждый по своему усмотрению. По словам вице-премьера, на карту с несколькими степенями защиты от подделки внесут персональные данные человека и его фотографию. Удостоверение личности нового образца - аналог банковской карты с бесконтактным чипом.

Общество Религия РГ-Видео

Главное сегодня

Шойгу: Россия не имеет права проигрывать в информационной войне
До двух третей компаний планируют повысить зарплаты сотрудникам в 2022 году
В МВД объяснили, почему отменили штамп о браке и детях в паспорте
Сбербанк восстановил работу мобильного приложения в Казахстане
В Италии за отказ от вакцинации ввели штраф в размере 100 евро
Онколог назвал три главных правила профилактики рака для каждого человека
Пять запретов для родителей, которые хотят сохранить хорошие отношения с ребенком