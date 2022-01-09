Ученые назвали места наибольшего риска заражения COVID-19

Сотрудники Университетского колледжа Лондона провели исследование и установили места, где легче всего заразиться коронавирусной инфекцией. Оказалось, что посещение магазинов, занятия в тренажерном зале и посещение командных спортивных мероприятий на свежем воздухе представляют большой риск в плане заражения COVID-19.

Как сообщает Daily Mail, в проходившем с сентября по ноябрь 2021 года исследовании участвовали 10 тысяч 849 человек. Оказалось, что увлечение шопингом вдвое увеличивает шансы заразиться коронавирусом.

Следом идут: занятия командным спортом на открытом воздухе - 36 процентов, посещение тренажерного зала - 27 процентов, такси - 19 процентов, электрички - 18 процентов.

Руководители проекта профессор Эндрю Хейворд и доктор медицинских наук Сьюзен Хоскинс отметили, что жесткие коронавирусные ограничения во многом предотвратили передачу вируса в сфере гостеприимства и развлечений. Меньше заражаются и в салонах красоты.