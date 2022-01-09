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Умерла автор одной из самых известных кинопесен Мэрилин Бергман

Новости
    09.01.2022, 14:09
Текст:   Олег Усков

8 января в Нью-Йорке на 94-м году жизни скончалась американская автор песен Мэрилин Бергман, неоднократная лауреатка премий "Оскар", "Грэмми", "Эмми", "Золотой глобус" и огромного количества других.

Как передает Deadline, Мэрилин отошла в Лос-Анджелесе субботним утром, рядом с ней были муж и соавтор Алан Бергман и дочь Джули.

Причиной смерти стала дыхательная недостаточность. При этом подчеркивается, что смерть артистки никак не связана с COVID.

Мэрилин Бергман родилась в 1929 году. За Алана вышла замуж в 1958-м, спустя два года после знакомства.

Самая известная ее песня - The Windmills of Your Mind ("Ветряные мельницы твоего сознания") на музыку Мишеля Леграна. Трек был написан специально для "Аферы Томаса Крауна" 68-го, в картине ее поет Ноэль Харрисон. Композиция взяла "Оскар" и "Золотой глобус" в категории "Лучшая песня", далее претерпев бессчетную массу каверов - от Стинга, Патрисии Каас, Шарля Азнавура, Барбры Стрейзанд и так далее.

Не мерее, чем оригинал, известна версия песни на французском языке (как Les Moulins de mon cœur) в исполнении самого Леграна. А также ее инструментальный вариант в исполнениях оркестров Фаусто Папетти и Поля Мориа.

Кавер Стинга прозвучала в ремейке фильма 1999 года, версия Дасти Спрингфилд стала одной из музыкальных тем "Завтрака на Плутоне".

В СССР композиция впервые официально была записано для легендарного альбома группы Стаса Намина "Сюрприз для месье Леграна" ("Мелодия", 1983 год).

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