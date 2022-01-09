В 2022 году туристы получат право проверять туроператоров до покупки путевки

Новости

Две голевые передачи Миранчука помогли "Аталанте" разгромить "Удинезе" 21:39
Китайский вирусолог назвал уязвимую перед "омикроном" группу людей 21:06
В Москве возобновляются работы по капремонту многоквартирных домов 21:04
В Казахстане посмертно награждены погибшие военные и полицейские 20:53
За сутки 30 военнослужащих вылечили от коронавируса 20:32
Еще два самолета Минобороны привезли в Москву россиян из Казахстана 20:25
Еще два самолета Минобороны доставили в Москву по сто человек из Алма-Аты 20:00
Токаев сменил двух заместителей председателя КНБ Казахстана 19:49
За две недели число новых случаев COVID-19 на Кубе выросло в 22 раза 19:38
В Башкирии умер двукратный чемпион паралимпийских игр Ирек Маннанов 19:31
МИД: РФ без гарантий безопасности придется идти на устрашение оппонентов 19:31
Патриарх Кирилл: Зло обретает силу, когда его поддерживают много людей 19:26
Михаил Коляда не вступит на чемпионате Европы из-за травмы 19:23
Рябков: Заявления США о возможном нападении РФ на Украину - провокация 19:22
Умер легендарный деятель русского андеграунда Александр Лебедев-Фронтов 19:18
Третий самолет Минобороны доставил в Москву еще 100 россиян из Казахстана 18:53
Минюст ФРГ пригрозил Telegram миллионными штрафами 18:52
Рябков: НАТО надо собирать манатки и отправляться на рубежи 1997 года 18:39
"Аэрофлот" с 10 января возобновляет полеты в Казахстан 18:31
Блинкен: США и РФ могли бы восстановить договоренности по РСМД 18:26
МИД: Есть большие сомнения в готовности США к разговору о безопасности 18:15
Токаев произведет кадровые перестановки 11 января 18:07
Блинкен: Прогресс на переговорах с РФ по безопасности возможен "на обоюдной основе" 17:52
Синоптик предупредил москвичей о сугробах, которых не было с 1942 года 17:42
Норвежка Ройселан выиграла гонку преследования в Оберхофе 17:38
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Какие изменения ждут пенсионеров в 2022 году
Какие изменения ждут пенсионеров в 2022 году
Законы о детях 2022 года: новый маткапитал, льготы школьникам и жилье
Законы о детях 2022 года: новый маткапитал, льготы школьникам и жилье
Как правильно провести 7 дней Рождества: что можно, а что нельзя
Как правильно провести 7 дней Рождества: что можно, а что нельзя
09.01.2022 20:53
Рубрика: Экономика

В 2022 году туристы получат право проверять туроператоров до покупки путевки

Текст: Евгений Гайва
Российская газета - Федеральный выпуск № 1(8650)
Туристы смогут проверить благонадежность турагента, прежде чем платить ему деньги за тур. В 2022 году вступает в силу закон о реестре турагентов.
Прежде чем отправлять деньги за тур, путешественники смогут проверить благонадежность турагента по реестру. Фото: Сергей Михеев

Все юридические лица и индивидуальные предприниматели, которые ведут турагентскую деятельность на 1 января 2022 года, должны до 30 июня 2022 года внести сведения о себе в Единый федеральный реестр турагентов. Эта процедура бесплатная. Не включенные в реестр турагенты работать не смогут. Такие изменения внесены в закон об основах туристской деятельности. Вести реестр в электронном виде будет Ростуризм. Сведения реестра будут доступны всем туристам.

Фото: <a href="https://www.belta.by" rel="nofollow" target="_blank">Белта</a>
Насколько сбылись прогнозы об открытии зарубежных туристических направлений

Собираясь приобретать тур, путешественник сможет прямо со своего телефона проверить, есть ли конкретный турагент в реестре, то есть легально ли он работает. В электронном виде можно будет посмотреть названия, реквизиты, регистрационные данные компаний.

Кроме того, турист сможет проверить данные по конкретному туру. Формируют турпродукт туроператоры, а агенты туры только продвигают и продают. В электронной системе каждый турагент будет связан с тем или иным туроператором отдельным договором. Это означает, что информация о таком договоре должна быть доступна и по конкретному приобретаемому туру. Причем в реестре будут отмечаться и субагенты, то есть так называемые центры бронирования. Они сами будут нести ответственность за продаваемые туры.

Новые правила, по мнению экспертов, помогут сократить число случаев мошеннических действий на туристическом рынке. До пандемии особенно много мошенников было на рынке выездного туризма. Но теперь они переориентировались на внутренний туризм.

Экономика Туризм

Главное сегодня

Токаев сменил двух заместителей председателя КНБ Казахстана
Рябков: НАТО надо собирать манатки и отправляться на рубежи 1997 года
Блинкен: США и РФ могли бы восстановить договоренности по РСМД
Шойгу: Россия не имеет права проигрывать в информационной войне
До двух третей компаний планируют повысить зарплаты сотрудникам в 2022 году
Нотариусы пояснили, когда с подарков платят налоги
Законы о детях 2022 года: новый маткапитал, льготы школьникам и жилье