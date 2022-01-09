В Алматинской области Казахстана задержаны более 20 вооруженных человек, сообщает местный департамент полиции. У них изъяли 40 единиц оружия.

Как уточнили в полиции, среди изъятого - 25 пистолетов Макарова, пять автоматов Калашникова, винтовки и обрезы. Также было изъято 500 патронов разного калибра.

Ранее заместитель мэра Алма-Аты Ержан Бабакумаров сообщил о стабилизации ситуации в городе, но вспышки ожесточенного сопротивления со стороны боевиков, по его словам, до сих пор случаются.

В МВД республики сообщили, что в Казахстане задержали более пяти тысяч человек, принимавших участие в беспорядках. Ведомство начало досудебные расследования по фактам убийств, насилия в отношении представителей власти, разбойных нападений, хулиганства и краж.