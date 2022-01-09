В Бельгии хотят упразднить Сенат

Верхняя палата парламента Бельгии может прекратить свое существование уже к 2024 году.

Слухи о том, что бельгийский парламент может стать однопалатным неоднократно всплывали в прессе, однако на этот раз их подтверждение нашлось в словах председателя Сената Стефани Д'Хозе. В интервью газете Nieuwsblad она отметила, что ее полуторагодовое руководство верхней палатой подтвердило ненужность и неэффективность этого органа власти. По словам спикера, содержание Сената обходится налогоплательщикам в 40 миллионов евро в год, но вот его ценность как законодательного собрания - под большим вопросом.

Теперь Д'Хозе намерена создать специальный комитет, который разработает конкретный план реформ и конституционных изменений, необходимых для окончательного упразднения Сената к 2024 году. Отдельно внимание обещают уделить судьбе сотрудников, обеспечивающих функционирование палаты. Всем 150 работникам обещают найти должности в других органах власти.