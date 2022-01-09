Новости

Иран расширил санкционный список по делу об убийстве генерала Сулеймани 11:45
В Бельгии хотят упразднить Сенат 11:38
Российские десантники на аэродроме "Алматы" тренируются предотвращать внештатные ситуации 11:37
Европейской атомной энергетике потребуется 500 миллиардов евро 11:24
В Алма-Ате в результате обстрела погибла четырехлетняя девочка 11:08
Синоптик: Рабочая неделя стартует с аномальных снегопадов 11:01
СК предъявил обвинение владельцу частного дома престарелых за гибель людей от пожара 10:17
Сбербанк восстановил работу мобильного приложения в Казахстане 10:03
Биолог оценила риски нового кипрского штамма коронавируса "дельтакрон" 09:58
СМИ: В Киеве жители новостройки отапливают свои квартиры дровами 09:51
В Киеве усмотрели выгоду от запуска "Северного потока­-2" 09:50
В пресс-службе Назарбаева сообщили, что он сам передал Токаеву пост председателя Совбеза 09:40
Заммэра Алма-Аты Бабакумаров сообщил о вспышках ожесточенного сопротивления 09:19
Мичков отбыл карантин в Канаде и отправился в Россию 09:16
В 2022 году Ту-142 продолжат длительные полеты над Арктикой и Атлантикой 09:15
Ученые назвали места наибольшего риска заражения COVID-19 09:10
Массовым отравлением людей в Тюмени заинтересовался глава СК Бастрыкин 08:50
Доктор Мясников рассказал о скорости мутации коронавируса 08:40
Овечкин не забил в пяти из последних шести матчей 08:31
Биолог Анча Баранова спрогнозировала ситуацию с "омикроном" в России 08:06
Россиянам рассказали о новых послаблениях для должников по кредитам 07:45
Российские миротворцы приступили к охране объектов в Казахстане 07:33
В МВД объяснили, почему отменили штамп о браке и детях в паспорте 05:42
В Италии за отказ от вакцинации ввели штраф в размере 100 евро 04:37
Антитела после COVID-19 могут атаковать здоровые клетки 03:55
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Какие изменения ждут пенсионеров в 2022 году
Какие изменения ждут пенсионеров в 2022 году
Законы о детях 2022 года: новый маткапитал, льготы школьникам и жилье
Законы о детях 2022 года: новый маткапитал, льготы школьникам и жилье
Как правильно провести 7 дней Рождества: что можно, а что нельзя
Как правильно провести 7 дней Рождества: что можно, а что нельзя
09.01.2022 11:38
Рубрика: В мире

В Бельгии хотят упразднить Сенат

Текст: Иван Сысоев

Верхняя палата парламента Бельгии может прекратить свое существование уже к 2024 году.

В Бельгии отменили запрет на работу театров и кино

Слухи о том, что бельгийский парламент может стать однопалатным неоднократно всплывали в прессе, однако на этот раз их подтверждение нашлось в словах председателя Сената Стефани Д'Хозе. В интервью газете Nieuwsblad она отметила, что ее полуторагодовое руководство верхней палатой подтвердило ненужность и неэффективность этого органа власти. По словам спикера, содержание Сената обходится налогоплательщикам в 40 миллионов евро в год, но вот его ценность как законодательного собрания - под большим вопросом.

Теперь Д'Хозе намерена создать специальный комитет, который разработает конкретный план реформ и конституционных изменений, необходимых для окончательного упразднения Сената к 2024 году. Отдельно внимание обещают уделить судьбе сотрудников, обеспечивающих функционирование палаты. Всем 150 работникам обещают найти должности в других органах власти.

В мире Европа Бельгия

Главное сегодня

В МВД объяснили, почему отменили штамп о браке и детях в паспорте
Сбербанк восстановил работу мобильного приложения в Казахстане
"Аэрофлот" закрыл продажу билетов в Казахстан до 20 января
В Италии за отказ от вакцинации ввели штраф в размере 100 евро
Генсек СДПГ: Запуск "Северного потока-2" соответствует желаниям немцев
МИД РФ: США могут применить новые меры против "Северного потока-2"
Израиль вновь откроет границы для туристов