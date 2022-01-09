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09.01.2022 20:53
Рубрика: В мире

В Казахстане посмертно награждены погибшие военные и полицейские

Текст: Александр Гусаров

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев посмертно наградил 16 военнослужащих и полицейских, погибших во время январских беспорядков в республике. Как сообщает ТАСС, соответствующий текст указа опубликован в воскресенье на сайте главы государства.

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"За отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского и служебного долга, а также за подвиги, совершенные при защите интересов государства, наградить...", - указывается в тексте документа.

Далее приводится список из 16 правоохранителей и военных, которые посмертно представлены к государственным наградам, в том числе ордену "Доблесть" второй и третьей степеней и медали "За отвагу".

В мире экс-СССР Казахстан Массовые беспорядки в Казахстане

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