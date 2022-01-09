В Казахстане посмертно награждены погибшие военные и полицейские

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев посмертно наградил 16 военнослужащих и полицейских, погибших во время январских беспорядков в республике. Как сообщает ТАСС, соответствующий текст указа опубликован в воскресенье на сайте главы государства.

"За отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского и служебного долга, а также за подвиги, совершенные при защите интересов государства, наградить...", - указывается в тексте документа.

Далее приводится список из 16 правоохранителей и военных, которые посмертно представлены к государственным наградам, в том числе ордену "Доблесть" второй и третьей степеней и медали "За отвагу".