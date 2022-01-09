В Казахстане уже пятые сутки действуют миротворцы ОДКБ. Решение об их направлении в центральноазиатскую республику после соответствующего обращения президента Казахстана Касыма-Жомарта Токаева 6 января принял Совет коллективной безопасности организации.

Большую роль в оперативном принятии этого решения сыграл председательствующий в ОДКБ премьер-министр Армении Никол Пашинян. Для коллег была важна принципиальная позиция президента РФ Владимира Путина. За что глава Казахстана вчера отдельно его поблагодарил.

Россия отправила в Казахстан подразделения 45-й бригады спецназа ВДВ, Ивановской 98-й воздушно-десантной дивизии и Ульяновской 31-й десантно-штурмовой бригады. "Все военнослужащие российского контингента прошли спецподготовку и имеют реальный боевой опыт", - сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков. Своих военных командировали в Казахстан также Армения, Белоруссия, Киргизия и Таджикистан. Причем для их доставки задействовали российские военно-транспортные самолеты Ил-76.

В секретариате ОДКБ сообщили, что общая численность направляемых в Казахстан военных составит до 2,5 тысячи человек. Но при необходимости ее увеличат. Руководить подразделениями поручили командующему ВДВ России генерал-полковнику Андрею Сердюкову.

"Если говорить о поставленных задачах, то условно их можно разделить на две основные: первая - охрана наиболее важных государственных, стратегических объектов; а вторая - оказание помощи в поддержании правопорядка. Это необходимо, чтобы люди чувствовали себя безопасно", - объяснил генсек ОДКБ Станислав Зась . К проведению так называемых зачисток в казахстанских городах, поиску, задержанию или ликвидации террористов миротворцев ОДКБ не привлекают. Этим занимаются местные силовики.

А еще авиацию Минобороны России используют для эвакуации из республики граждан нашей страны. Ведомство распространило видеокадры того, как на российском военно-транспортном самолете из Казахстана в Москву доставили 25 наших туристов. В новогодние праздники они приехали в Алма-Ату, и оказались заложниками вспыхнувших там беспорядков.

Пришлось обратиться за помощью к руководству российскими миротворцами. Просьбу наши военные без внимания не оставили. На кадрах видно, как несколько человек, в том числе дети, садятся в автобус и в сопровождении двух бронетранспортеров едут на аэродром Жетыген. Там поднимаются в грузовой отсек российского военно-транспортного самолета.

"Большое спасибо коллегам из министерства обороны за организацию нашей транспортировки на родину", - благодарил военных один из пассажиров. Другой рассказал: "Мы оказались здесь на каникулах новогодних. Мы собирались приехать покататься на лыжах и попали в ситуацию, когда случилось вот это ужасное происшествие". И тоже говорит слова благодарности спасителям: "Очень хочу поблагодарить за слаженную работу наших военных, наших ребят, которые нас спасали, вывозили из этой страшной ситуации. Огромное спасибо, дай бог им здоровья".

Комментарий

Виктор Мураховский, главный редактор журнала "Арсенал Отечества"

- На мой взгляд, главным здесь было обращение руководства Казахстана в ОДКБ с просьбой задействовать механизм Коллективных сил оперативного реагирования организации для стабилизации ситуации в республике. То есть с юридической точки зрения миротворческая операция абсолютно легитимна. На протяжении последних лет военные ОДКБ регулярно проводят учения и тренировки по применению сил КСОР, это секретом не является. Я сам бывал на таких учениях. К примеру, в прошлом году они прошли в Оренбургской области. Там реально отрабатывается практическое применение контингентов стран ОДКБ в самых разных ситуациях. В том числе в условиях инспирированных внешними силами внутренних конфликтов с участием террористических формирований. Поэтому после принятия руководством ОДКБ политического решения по Казахстану военная составляющая сработала, на мой взгляд, безупречно, как учили.

С точки зрения организации ввода и развертывания миротворческих сил тоже все было сделано на очень достойном уровне. Известно, что наш контингент задействован в составе батальонных тактических групп немедленного применения. Подчеркну - командование не назначало эти подразделения наспех, методом "тыка". Их специально обучали проведению "чрезвычайных" операций по линии ОДКБ.

Батальонные тактические группы укомплектованы контрактниками. Они оснащены вооружением и техникой, которые позволяют быстро перебазировать подразделения по воздуху. Тяжелого арсенала - танков, самоходных артиллерийских установок и т.д. там нет. Для переброски миротворцев задействовали часть самолетов Ил-76 нового производства. А более габаритную технику и грузы отправляли в Казахстан на Ан-124.

По численности задействованные в Казахстане силы ОДКБ относительно невелики. Но, на мой взгляд, сейчас этого вполне достаточно. Надо понимать, что это не полицейские силы, а полноценные войсковые подразделения с соответствующим вооружением и боевой техникой. Поэтому ключевые объекты военного и государственного управления, критически важной инфраструктуры, которые по просьбе руководства Казахстана они взяли под охрану и оборону, уверен, будут надежно защищены. К тому же такие решения позволили высвободить казахстанские силы МВД, безопасности, нацгвардии для решения их задач. И исключить расширение действий террористов, особенно нацеленных на захват вооружения, военной техники, важных местных объектов, где в том числе работают с опасными веществами, в частности с ураном.

Учитывая, что в составе контингента ОДКБ есть и военнослужащие из нашей 45-й отдельной бригады специального назначения ВДВ, оценка остановки на месте будет проводиться в полном объеме.