В Киеве усмотрели выгоду от запуска "Северного потока­-2"

Украине выгоден скорейший запуск газопровода "Северный поток - 2", поскольку ввод в эксплуатацию нового маршрута доставки "голубого топлива" в Европу приведет к снижению биржевых цен на дефицитный в стране газ. Как сообщает РИА Новости, так считает киевский политолог Кирилл Молчанов.

Как отметил эксперт в эфире телеканала "Наш", во Франции и Германии, несмотря на риторику их властей в адрес "Северного потока - 2", "спят и видят", чтобы газопровод был введен в строй как можно скорее. "Как только он заработает, цена на газ на биржах сразу упадет, потому что газа будет больше продаваться", - отметил он.

В этом Молчанов видит и прямую выгоду для Незалежной. "Я скажу больше, это и Украине, украинскому "Нафтогазу" будет очень на руку, потому что тогда мы сможем газ покупать не по этим котировкам, по тысяче-полторы долларов, а по какой-то более подъемной цене. Тем самым мы сможем снизить тариф для промышленности, для бизнеса", - пояснил политолог.

По его словам, требования киевских властей продлить договор на транзит российского газа, являются элементом "политической шизофрении" и "паноптикумом".

"Когда мы утром говорим, что Россия на нас нападет и это страна-агрессор, а вечером требуем, чтобы страна-агрессор через нас газ поставляла в Европу и платила нам деньги за это. Да, такой паноптикум, биполярочка классическая", - пояснил Молчанов.