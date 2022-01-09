В Минске планируют дефиле одежды президентского мерча

Любителей сувенирных новинок в белорусской столице в наступившем году ожидает и новая линейка одежды президентского мерча под брендом "Первый". Об этом сообщают в воскресенье новостные порталы, цитируя директора Национальной школы красоты Божены Еремич.

Инициатива расширения ассортимента и демонстрации одежды с участием белорусский моделей обсуждалась еще во время открытия магазина с сюрпризами от Александра Лукашенко, уточнила она.

Правда, премьерную дату дефиле руководитель школы красоты назвать затруднилась. "Потому что мы ждем, пока выйдет новая линейка одежды. Кажется, это должно тоже произвести небольшой фурор", - полагает она, добавив, что у творческой команды уже "есть много идей по самому показу, по тому, кто будет в нем участвовать".

Следует напомнить (все-таки год прошел!), что первый магазин с мерчем от президента Беларуси пригласил посетителей еще 18 декабря. Майка в магазине "Первый" по-прежнему стоит 20 белорусских рублей, байка женская - 40, мужская - 45. Одежда с цитатами президента оказалась очень востребованной - люди покупали по 40 коробок мерча сразу, сообщила газета "Союзное Вече".

Как уже информировал "СОЮЗ", летом прошлого года белорусский лидер получил в подарок на день рождения набор маек со своими цитатами. Тогда же он и пообещал запустить мерч в массы. А раз сказал - сделал!