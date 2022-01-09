В пресс-службе Назарбаева сообщили, что он сам передал Токаеву пост председателя Совбеза

Бывший президент Казахстана Нурсултан Назарбаев самостоятельно решил передать пост председателя Совета безопасности действующему главе государства Касым-Жомарту Токаеву. При этом Назарбаев находится в столице республики Нур-Султане и оказывает поддержку Токаеву, находясь с ним "по одну сторону баррикад". Об этом заявил пресс-секретарь Назарбаева Айдос Укибай, передает РИА Новости.

По его словам, Назарбаев принял решение передать пост председателя Совета безопасности действующему президенту Казахстана, поскольку "хорошо осознавал, что беспорядки и террор требовали оперативного, жесткого и бескомпромиссного ответа от руководства страны".

"В СМИ и социальных сетях распространяется большое количество лживых слухов и провокационных записей относительно первого президента. В нынешних условиях подобного рода деятельность расценивается нами как попытка дестабилизации политической обстановки и подрыва конституционных устоев государства", - отметил представитель Назарбаева.

Напомним, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 5 января заявил, что возглавит Совет безопасности страны. "Это моя конституционная обязанность - быть вместе с народом. Вместе мы преодолеем эту черную полосу в истории Казахстана, выйдем из нее сильными", - сказал тогда президент.