В России смертность от коронавируса снизилась до минимума с сентября

В России зафиксировано минимальное с июня 2021 года число выявленных за неделю случаев заражения коронавирусом. Это следует из данных оперативного штаба по борьбе с инфекцией.

Со 2 по 9 января зарегистрировано 112 883 случая заражения - почти на 22,7% меньше, чем неделей ранее. В последний раз меньшее число заболевших было выявлено с 14 по 20 июня 2021 года - 108 139 человек.

Продолжает снижаться и смертность: за последние семь дней штаб зарегистрировал 5 645 летальных исходов - на 10% меньше, чем за предыдущий аналогичный период. Число умерших стало минимальным с сентября, сообщает ТАСС.

За последние сутки выявлено 16 246 случаев коронавируса в 84 российских регионах, сообщил оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом. Среди вновь выявленных случаев 12,2 процента - без клинических проявлений.