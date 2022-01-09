В США мужчина загорелся после того, как полицейский применил электрошокер

В США мужчина загорелся после того, как полицейские применили против него электрошокер. От полученных повреждений 29-летний Джейсон Джонс впал в кому и впоследствии скончался.

Инцидент произошел еще в конце октября прошлого года, но тогда он остался практически не замечен местными СМИ. Сейчас же, когда генеральная прокуратура штата Нью-Йорк опубликовала шокирующее видео, тему подхватили многие медиа, в том числе ведущие газеты и телеканалы.

Запись, ставшая достоянием общественности, была сделана в полицейском участке города Кэтскилл (на севере штата Нью-Йорк). На ней видно, как мужчина, раздевшись до пояса, обливает себя дезинфицирующим средством, а полицейские пытаются его успокоить. В определенный момент один из стражей порядка достает электрошокер и выстреливает из него. Через несколько секунд мужчину охватывает пламя, которое тот пытается потушить, катаясь по полу. Полицейские же выбегают из помещения, даже не попытавшись помочь пострадавшему.

Джонс был госпитализирован, в больнице он впал в кому и скончался спустя полтора месяца.

"Джейсон был безоружен, находился в полицейском участке и никому не угрожал, когда полиция ударила его зарядом в 50 тысяч вольт, и он загорелся", - заявил CBS News адвокат семьи Джонса Кевин Луибранд. "Вместо того, чтобы помочь Джейсону, полиция выбежала из комнаты, закрыла дверь и дала ему сгореть", - отметил он.

Как пишет The New York Post со ссылкой на экспертов, полицейских учат не применять электрошокер в случаях, когда подозреваемый подвергся воздействию легковоспламеняющихся веществ. К тому же они должны были оказать помощь сразу же, как Джонс загорелся. Однако оба этих правила были нарушены.

Теперь расследованием трагического происшествия занимается офис генерального прокурора штата Нью-Йорк.