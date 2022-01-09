Видеоконференция ОДКБ запланирована на 10 января - пресс-служба правительства Армении

Видеоконференция лидеров стран Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) предварительно запланирована на понедельник 10 января. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу правительства Армении.

"Предварительно заседание ОДКБ запланировано на завтра", - сказал собеседник информагентства.

Напомним, что накануне премьер-министр Армении Никол Пашинян в телефонном разговоре с Владимиром Путиным сообщил, что Ереван как председатель ОДКБ организует заседание Совета коллективной безопасности организации. Ранее глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев предложил Путину провести разговор лидеров ОДКБ в формате видеоконференции Совета коллективной безопасности по ситуации в Казахстане.