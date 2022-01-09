Владельцев оружия обяжут сообщать о его хищении или потере

Владельцев оружия в России вскоре обяжут оперативно информировать подразделения Росгвардии в случае его утери или хищения. Соответствующие изменения в федеральный закон "Об оружии" вступят в силу 29 июня 2022 года​​​. Согласно новой норме, сообщить в Росгвардию об исчезновении принадлежащего ствола надо будет "не позднее суток с момента происшествия".

"Об утрате или хищении оружия ... лицо, которое им владело на законном основании, обязано незамедлительно, но не позднее суток сообщить в территориальный орган федерального органа исполнительной власти, уполномоченного в сфере оборота оружия", - говорится в документе.

В настоящее время подобная норма в российском законодательстве не содержится.

Кроме того, оружие в России вскоре официально будет признано источником повышенной опасности, чего в законодательстве тоже пока не предусмотрено​​​. "После слова "оружие" дополнить словами "является источником повышенной опасности", - говорится в документе. Изменения в закон "Об оружии" вступят в силу также 29 июня 2022 года.

По словам юристов, это означает, что владелец оружия будет нести ответственность за возможное неправомерное его использование. Если из-за халатности человека или по его недосмотру ствол будет похищен и с его помощью, допустим, будет ограблен банк, невнимательный "оруженосец" сможет быть наказан.