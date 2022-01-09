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09.01.2022 20:21
Рубрика: Происшествия

Владельцы оружия обязаны сообщить о его краже или потере в течение суток

Текст: Иван Петров
Российская газета - Федеральный выпуск № 1(8650)
Владельцев оружия в России вскоре обяжут оперативно информировать подразделения Росгвардии в случае его утери или хищения. Соответствующие изменения в федеральный закон "Об оружии" вступят в силу 29 июня 2022 года.

Согласно новой норме сообщить в Росгвардию об исчезновении принадлежащего человеку ствола надо будет "не позднее суток с момента происшествия". "Об утрате или хищении оружия... лицо, которое им владело на законном основании, обязано незамедлительно, но не позднее суток сообщить в территориальный орган федерального органа исполнительной власти, уполномоченного в сфере оборота оружия", - говорится в документе.

Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС
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В настоящее время подобная норма в российском законодательстве не содержится.

Кроме того, оружие в России вскоре официально будет признано источником повышенной опасности, чего в нашем законодательстве тоже пока не прописано. "После слова "оружие" дополнить словами "является источником повышенной опасности", - говорится в документе. Изменения в закон "Об оружии" вступят в силу также 29 июня 2022 года.

По словам юристов, это означает, что владелец оружия будет нести ответственность за возможное неправомерное его использование. Если из-за халатности человека или по его недосмотру ствол будет похищен и с его помощью, допустим, будет ограблен банк или, не дай бог, кто-то подстрелен, то невнимательного "оруженосца" можно будет легально наказать.

Происшествия Правосудие Охрана порядка Правительство Росгвардия Все о личном и служебном оружии

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