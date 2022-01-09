Военные летчики доставили из Алма-Аты в Москву еще 100 россиян

"Самолет военно-транспортной авиации ВКС России доставил с аэродрома Алматы в Москву 100 российских граждан из Алма-Аты, находившихся в республике у родственников и в туристической поездке, которые изъявили желание вернуться в Россию", - сообщили в воскресенье в Минобороны РФ.

О том, что наша военная авиация организовала отправку транспортными самолетами из крупнейшего города Казахстана российских граждан, ранее на совместном брифинге в Алма-Ате сказал командующий Коллективными миротворческими силами ОДКБ в Казахстане генерал-полковник Андрей Сердюков.

По данным МИД РФ, воспользоваться вывозными рейсами, чтобы вернуться из Казахстана в Россию, изъявили желание около 1600 человек. По словам консула-советника Генерального консульства РФ в Алма-Ате Владимира Малышева, из аэропорта Алма-Аты на подмосковную авиабазу "Чкаловская" уже направлено семь бортов с 614 эвакуированными гражданами.