Врач рассказал, как правильно завершить длинные новогодние каникулы

Новости

СК предъявил обвинение владельцу частного дома престарелых за гибель людей от пожара 10:17
Сбербанк восстановил работу мобильного приложения в Казахстане 10:03
Биолог оценила риски нового кипрского штамма коронавируса "дельтакрон" 09:58
В Киеве жители многоэтажки начали отапливать квартиры дровами 09:53
СМИ: В Киеве жители новостройки отапливают свои квартиры дровами 09:51
В Киеве усмотрели выгоду от запуска "Северного потока­-2" 09:50
В пресс-службе Назарбаева сообщили, что он сам передал Токаеву пост председателя Совбеза 09:40
Заммэра Алма-Аты Бабакумаров сообщил о вспышках ожесточенного сопротивления 09:19
Мичков отбыл карантин в Канаде и отправился в Россию 09:16
В 2022 году Ту-142 продолжат длительные полеты над Арктикой и Атлантикой 09:15
Ученые назвали места наибольшего риска заражения COVID-19 09:10
Массовым отравлением людей в Тюмени заинтересовался глава СК Бастрыкин 08:50
Доктор Мясников рассказал о скорости мутации коронавируса 08:40
Овечкин не забил в пяти из последних шести матчей 08:31
Биолог Анча Баранова спрогнозировала ситуацию с "омикроном" в России 08:06
Россиянам рассказали о новых послаблениях для должников по кредитам 07:45
Российские миротворцы приступили к охране объектов в Казахстане 07:33
В МВД объяснили, почему отменили штамп о браке и детях в паспорте 05:42
В Италии за отказ от вакцинации ввели штраф в размере 100 евро 04:37
Антитела после COVID-19 могут атаковать здоровые клетки 03:55
Профессор Эрлих: Землю ждет шестая волна массового вымирания 03:10
Генсек СДПГ: Запуск "Северного потока-2" соответствует желаниям немцев 02:27
Гинцбург оценил опасность крещенских купаний для привитых от COVID-19 01:38
МИД РФ заявил о законных основаниях миссии ОДКБ в Казахстане 00:53
"Аэрофлот" закрыл продажу билетов в Казахстан до 20 января 00:39
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Какие изменения ждут пенсионеров в 2022 году
Какие изменения ждут пенсионеров в 2022 году
Законы о детях 2022 года: новый маткапитал, льготы школьникам и жилье
Законы о детях 2022 года: новый маткапитал, льготы школьникам и жилье
Как правильно провести 7 дней Рождества: что можно, а что нельзя
Как правильно провести 7 дней Рождества: что можно, а что нельзя
09.01.2022 09:30
Рубрика: Общество

Врач рассказал, как правильно завершить длинные новогодние каникулы

Текст: Лариса Ионова
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

В последний день новогодних каникул не стоит перенапрягаться, посоветовал в интервью РИА Новости главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников.

Фото: Владимир Песня/РИА Новости
Флеболог назвал шесть верных правил восстановления после праздников

Спокойно подготовьтесь к 10 января: займитесь своим гардеробом, внешностью и приведите в порядок рабочие планы.

После расслабленной недели режим дня зачастую нарушен. Поэтому в воскресенье лечь надо пораньше, до полуночи. Самое лучшее время - 23:00, когда вырабатывается необходимый гормон мелатонин. Чтобы подготовить себя к этому, врач рекомендует принять теплый душ или ванну, настроиться на покой, отказавшись от любых гаджетов. Принимать пищу следует не позже чем за 2-3 часа до сна. И не употреблять перед сном алкоголь или кофе, а также не курить.

А утром в первый рабочий день нужно успеть сделать бодрящую зарядку. Понятно, что вставать будет нелегко, так что начните делать ее прямо в постели. Это поможет разогнать кровь. Чтобы взбодриться эмоционально, послушайте хорошую музыку, включите побольше яркого света, примите контрастный душ, хорошенько позавтракайте и, конечно, выпейте с наслаждением горячий ароматный кофе.

Наука Общество Здоровье Общество Наука

Главное сегодня

В МВД объяснили, почему отменили штамп о браке и детях в паспорте
"Аэрофлот" закрыл продажу билетов в Казахстан до 20 января
В Италии за отказ от вакцинации ввели штраф в размере 100 евро
Генсек СДПГ: Запуск "Северного потока-2" соответствует желаниям немцев
Захарова: Запад больше не может говорить о мирных протестах в Казахстане
Онколог назвал три главных правила профилактики рака для каждого человека
Пять запретов для родителей, которые хотят сохранить хорошие отношения с ребенком