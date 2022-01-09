Врач рассказал, как правильно завершить длинные новогодние каникулы

В последний день новогодних каникул не стоит перенапрягаться, посоветовал в интервью РИА Новости главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников.

Спокойно подготовьтесь к 10 января: займитесь своим гардеробом, внешностью и приведите в порядок рабочие планы.

После расслабленной недели режим дня зачастую нарушен. Поэтому в воскресенье лечь надо пораньше, до полуночи. Самое лучшее время - 23:00, когда вырабатывается необходимый гормон мелатонин. Чтобы подготовить себя к этому, врач рекомендует принять теплый душ или ванну, настроиться на покой, отказавшись от любых гаджетов. Принимать пищу следует не позже чем за 2-3 часа до сна. И не употреблять перед сном алкоголь или кофе, а также не курить.

А утром в первый рабочий день нужно успеть сделать бодрящую зарядку. Понятно, что вставать будет нелегко, так что начните делать ее прямо в постели. Это поможет разогнать кровь. Чтобы взбодриться эмоционально, послушайте хорошую музыку, включите побольше яркого света, примите контрастный душ, хорошенько позавтракайте и, конечно, выпейте с наслаждением горячий ароматный кофе.