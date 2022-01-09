"Время" выпустит книгу Мариэтты Чудаковой для подростков

Продолжаем рассказывать о том, какие книги приготовили для читателей в новом году крупнейшие российские издательства. Созданное в 2000 году издательство "Время" сразу поставило себя как издательство высшего уровня. Планка высока - только отобранные авторы и качественная проза. Здесь готовы к жанровым экспериментам, но никогда не пойдут на сделку с литературным вкусом и здравым смыслом. Здесь знают толк в настоящем традиционном русском романе и умеют удивлять читателя новыми именами. О том, какие книги мы будем читать в наступившем году "Российской газете" рассказал генеральный директор издательства "Время" Борис Пастернак:

Генеральный директор издательства "Время" Борис Пастернак. Фото: Кирилл Каллиников/ РИА Новости

- Основа перспективного плана нашего издательства, как всегда - современная русская проза. Конечно, проза - это целый флот самых разнотоннажных судов. Но безусловный флагман флотилии - традиционный русский роман. Специально уточняю: традиционный. Потому что у романов тоннаж теперь тоже разный. Появились и романы-фантазии, и романы в письмах, и романы в документах... Мне все эти произведения все равно симпатичны - уже хотя бы потому, что каждому из них хочется быть (ну, по крайней мере зваться) романом. Зато как уж мы рады, когда в нашу гавань заходит настоящий Большой Роман! Вот с него и начну.

Владимир Гатов. "В поисках Авеля"

Этот роман - семейная сага, история братьев, разлученных Гражданской войной. Охватывает период с начала Первой мировой войны, "пракатастрофы" XX века, до его трагического финала - крушения нью-йоркских башен-близнецов.

То, что начинается как семейная драма, перерастает в роман авантюрно-приключенческий, а потом и в политический триллер, закрученный вокруг самых интригующих событий XX века.

Написано рукой сложившегося мастера, хотя роман - дебютный. И, возможно, он станет одним из тех литературных открытий, о которых так мечтает "Большая книга".

Саша Филипенко. "Кремулятор"

Саша Филипенко, в отличие от Владимира Гатова, наш постоянный автор, "Время" издало пять его книг. Начал он остроактуальным, в чем-то автобиографическим "Бывшим сыном", но вот уже второй его роман базируется на архивных документах. И "Бывший сын", и прошлогодний "Красный крест" переведены уже на двенадцать языков. Думаю, что похожая судьба ожидает и "Кремулятор", который выйдет у нас в марте. В основе романа - фантастическая, но совершенно реальная судьба директора первого в СССР крематория в Донском некрополе.

Антон Соя. "Бездельники"

Антон Соя - опытный автор с огромным творческим диапазоном. На разных полюсах этого спектра стоят, к примеру, 10-томная энциклопедия русского рока и два десятка очень популярных книжек для малышей. Но новая повесть ни на что предыдущее не похожа и вряд ли может быть повторена - как не может повториться собственная юность. Антон вернулся в ностальгический для него 1984 год, который он провел среди "нарочито грубых, бравирующих бесшабашностью малолетних балбесов с нежнейшими сердцами.

Первая любовь и первый секс - не обязательно одновременно, первые драки и первые приводы в милицию, запрещенные вещества и литры дешевого алкоголя, встречи с кумирами на квартирниках и столкновения с дружинниками. Настоящий дневник памяти, еще один разворот альтернативного учебника истории".

Мариэтта Чудакова. "Хочешь научиться думать?"

Одна из самых тяжелых потерь уходящего года - Мариэтта Омаровна Чудакова. Трудно назвать другого человека, которого бы одновременно так высоко ценили в академических кругах и уважали в самом широком кругу обычных граждан. Именно граждан, а не просто читателей, врачей или педагогов - Мариэтта Омаровна останется в нашей памяти образцом настоящего патриота и гражданина. В последние годы Чудакова много писала для детей и подростков. "Хочешь научиться думать?" - одна из последних рукописей, которые она сдала в издательство. Учиться думать Мариэтта Омаровна предлагает на том материале, на котором училась сама - на русской литературе и отечественной истории. И потому у нее получилась не монография и не учебник, а заметки о прочитанном и пережитом.

Главки в книге небольшие, с учетом психологии будущих читателей. Но содержание этих главок - без малейших скидок на нежный возраст. В этом отношении Мариэтта Омаровна к своим читателям сурова.

Кристина Стрельникова. "Мадам Пэн и ее крыс. Мистическая история"

И раз уж я перешел к нашим новинкам для детей, и раз уж на Новый год особенным спросом пользуются волшебные истории, например, про Щелкунчика, представлю будущим читателям мадам Пэн, бывшую учительницу, и подростка Гошу. Вместе с умным крысенышем Мартином они вступают в борьбу со злыми силами, чтобы спасти город от заклятий повелителя крыс Магнамурса. Друзья убеждаются в том, что озлобиться и потерять человеческий облик легко. Но если рядом неравнодушные помощники, то можно преодолеть любые сложности и разгадать старые тайны.

Разумеется, для того, чтобы даже эскизно обрисовать годичную издательскую программу, рассказом о пяти книжках обойтись невозможно. Поэтому хотя бы перечислительно, хотя бы именами авторов и названиями их новых книг дополню картину.

Владимир Гржонко. "Время сурка" - большой, интересно выстроенный, увлекательный роман.

"Премия Бабеля. Пять сезонов" - итоговый сборник лауреатов международной премии им. И. Бабеля за лучший рассказ.

Елена Ядренцева. "Фуга" - социальная фантастика, лауреат премии "Книгуру".

Юлия Лавряшина. "Шесть девятых лета" - как всегда, увлекательная повесть для подростков от постоянного автора "Времени".

Марат Баскин. "Кулинарный роман" - кухня еврейского местечка, описанная в таких деталях и подробностях, которые можно назвать "вкусом детства".

Анна Северинец. "Моя школа" - и записки прекрасной учительницы о реальной школе, и ее мечта о том, какой школа должна быть.

Михаил Нисенбаум. "Студенческий" - новый роман постоянного автора "Времени", только что удостоенного премии "Большая сказка".

А также: "Джинсы, стихи и волосы" Жени Снежкиной, "Сага об Ивановых, Петровых и Сидорове" Дарьи Обреимовой, "Футурошок" Елены Бердниковой, новая долгожданная книга писательского дуэта Андрея Жвалевского и Евгении Пастернак… Пожалуй, на этом остановлюсь. Все равно самым ярким событием непременно станет книга, имени автора и названия которой мы пока не знаем. "Талант - единственная новость, которая всегда нова".