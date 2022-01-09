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09.01.2022 20:32
Рубрика: Власть

За сутки 30 военнослужащих вылечили от коронавируса

Текст: Юрий Гаврилов

Минобороны РФ в специальном бюллетене на сайте ведомства опубликовало последние данные об эпидемиологической обстановке в Вооруженных силах.

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Сообщается, в частности, что за минувшие сутки после лечения выздоровели от коронавируса 30 военнослужащих. А общее количество людей, которые с начала пандемии избавились от опасной вирусной инфекции, достигло в армии и на флоте почти 46,5 тысячи человек.

Кроме того, свыше 159,6 тысячи представителей Вооруженных сил, контактировавших с инфицированными COVID-19, после двухнедельного карантина и контрольного тестирования сняли с медицинского контроля.

На сегодняшний день 1 377 военнослужащих с положительным результатом тестирования на коронавирус находятся под наблюдением врачей. 720 пациентов с новой коронавирусной инфекцией лежат в военных госпиталях. 17 военных лечатся у гражданских медиков. Еще 640 человек изолированы на дому.

Сообщается, что у абсолютного большинства болезнь протекает бессимптомно. Однако один военнослужащий находится в тяжелом состоянии. Еще у четырех инфицированных коронавирусом врачи диагностировали среднюю тяжесть заболевания.

Среди военных сотрудников, курсантов и слушателей вузов Минобороны РФ по данным на сегодняшний день выявлены 15 человек с коронавирусом. У гражданского персонала Вооруженных сил опасная инфекция обнаружена у 169 сотрудников.

Фото: AP Photo/Elmer Martinez
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В ведомстве отметили, что в 18 многопрофильных медицинских центрах Минобороны России сейчас лечатся больше тысячи человек, 181 из которых - гражданские. "Пациенты получают все виды специализированной помощи, - от диагностики до хирургического лечения по самому широкому спектру патологий, в том числе пострадавшим от коронавирусной инфекции", - сообщили в Минобороны РФ.

В бюллетене сказано, что с началом работы многопрофильных центров, возведенных Минобороны России в 16 регионах страны, медицинскую помощь там оказали более 30,5 тысячи пациентов, свыше 11,8 тысячи из которых гражданские люди. "Все они получили необходимое лечение в стационарных условиях медицинских центров, выздоровели и были выписаны", - отметили в ведомстве.

К настоящему времени в Вооруженных силах плановую ревакцинацию прошли 496 596 человек, сообщили в Минобороны РФ.

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