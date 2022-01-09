За сутки в России подтверждено 16 246 случаев COVID-19 в 84 регионах

За последние сутки выявлено 16 246 случаев коронавируса в 84 российских регионах. Об этом сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом. Среди вновь выявленных случаев 12,2 процента - без клинических проявлений.

Распределение по субъектам такое 1 Москва 3274

2 Санкт-Петербург 1323

3 Московская область 1124

4 Свердловская область 374

5 Краснодарский край 360

6 Ростовская область 349

7 Пермский край 301

8 Челябинская область 299

9 Иркутская область 298

10 Алтайский край 283

11 Кемеровская область 262

12 Красноярский край 259

13 Приморский край 243

14 Хабаровский край 234

15 Новосибирская область 231

16 Республика Башкортостан 214

17 Самарская область 206

18 Ленинградская область 205

19 Омская область 204

20 Тульская область 195

21 Ярославская область 188

22 Тюменская область 186

23 Тверская область 185

24 Воронежская область 185

25 Волгоградская область 185

26 Республика Карелия 182

27 Тамбовская область 181

28 Ставропольский край 175

29 Саратовская область 174

30 Пензенская область 167

31 Амурская область 162

32 Кировская область 160

33 Брянская область 155

34 Архангельская область 149

35 Калининградская область 142

36 Ханты-Мансийский автономный округ 137

37 Владимирская область 135

38 Липецкая область 118

39 Калужская область 117

40 Республика Бурятия 115

41 Ивановская область 115

42 Нижегородская область 113

43 Томская область 109

44 Астраханская область 104

45 Белгородская область 104

46 Орловская область 103

47 Республика Татарстан 100

48 Мурманская область 99

49 Забайкальский край 95

50 Новгородская область 90

51 Республика Дагестан 90

52 Курганская область 88

53 Кабардино-Балкарская Республика 84

54 Ульяновская область 83

55 Республика Саха (Якутия) 82

56 Рязанская область 81

57 Вологодская область 81

58 Псковская область 76

59 Республика Коми 76

60 Оренбургская область 76

61 Республика Северная Осетия-Алания 69

62 Республика Крым 68

63 Севастополь 67

64 Республика Ингушетия 66

65 Курская область 64

66 Республика Адыгея 60

67 Удмуртская Республика 58

68 Карачаево-Черкесская Республика 54

69 Республика Мордовия 53

70 Смоленская область 50

71 Республика Хакасия 47

72 Чеченская Республика 47

73 Республика Чувашия 46

74 Ямало-Ненецкий автономный округ 44

75 Республика Марий Эл 31

76 Костромская область 29

77 Сахалинская область 27

78 Республика Алтай 20

79 Еврейская автономная область 16

80 Республика Калмыкия 14

81 Республика Тыва 12

82 Камчатский край 9

83 Магаданская область 8

84 Ненецкий автономный округ 2 В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 10 650 849 случаев (+0,15%) коронавирусной инфекции в 85 регионах. Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки 1. Чукотский автономный округ 0%

2. Республика Калмыкия, Республика Тыва, Камчатский край 0,04%

3. Нижегородская область, Республика Крым 0,05% За последние сутки подтверждено 763 смерти Москва 71

Санкт-Петербург 60

Московская область 39

Воронежская область 30

Челябинская область 27

Алтайский край 25

Красноярский край 25

Нижегородская область 24

Свердловская область 21

Республика Чувашия 20

Ростовская область 17

Волгоградская область 15

Иркутская область 15

Самарская область 14

Новосибирская область 13

Республика Крым 12

Ставропольский край 12

Республика Башкортостан 12

Ярославская область 11

Краснодарский край 11

Саратовская область 11

Ульяновская область 11

Тюменская область 11

Рязанская область 10

Тульская область 10

Пермский край 10

Липецкая область 9

Тамбовская область 9

Вологодская область 9

Омская область 9

Астраханская область 8

Смоленская область 7

Ханты-Мансийский автономный округ 7

Забайкальский край 7

Брянская область 6

Курская область 6

Орловская область 6

Тверская область 6

Калининградская область 6

Новгородская область 6

Псковская область 6

Кабардино-Балкарская Республика 6

Белгородская область 5

Владимирская область 5

Ивановская область 5

Мурманская область 5

Севастополь 5

Республика Мордовия 5

Республика Татарстан 5

Оренбургская область 5

Пензенская область 5

Республика Карелия 4

Республика Северная Осетия - Алания 4

Республика Бурятия 4

Приморский край 4

Хабаровский край 4

Чеченская Республика 3

Республика Марий Эл 3

Кировская область 3

Республика Хакасия 3

Кемеровская область 3

Республика Саха (Якутия) 3

Амурская область 3

Сахалинская область 3

Калужская область 2

Костромская область 2

Ленинградская область 2

Республика Адыгея 2

Республика Калмыкия 2

Республика Дагестан 2

Республика Ингушетия 2

Карачаево-Черкесская Республика 2

Удмуртская Республика 2

Ямало-Ненецкий автономный округ 2

Томская область 2

Республика Алтай 1

Магаданская область 1 За весь период по России умерло 316 163 человека. За прошедшие сутки выписан по выздоровлении 20 751 человек Москва 2058

Санкт-Петербург 1228

Воронежская область 1198

Московская область 908

Самарская область 902

Пензенская область 694

Ростовская область 652

Ленинградская область 606

Пермский край 590

Хабаровский край 544

Свердловская область 483

Саратовская область 478

Смоленская область 477

Иркутская область 477

Нижегородская область 471

Владимирская область 443

Томская область 431

Красноярский край 378

Астраханская область 356

Республика Башкортостан 334

Алтайский край 333

Кемеровская область 327

Амурская область 312

Ярославская область 303

Ставропольский край 296

Новосибирская область 284

Кировская область 274

Челябинская область 262

Оренбургская область 243

Ханты-Мансийский автономный округ 236

Волгоградская область 208

Республика Карелия 204

Республика Коми 194

Тульская область 189

Краснодарский край 179

Белгородская область 161

Удмуртская Республика 158

Калининградская область 150

Республика Мордовия 150

Приморский край 145

Тверская область 123

Забайкальский край 120

Республика Бурятия 116

Ивановская область 109

Брянская область 104

Калужская область 99

Кабардино-Балкарская Республика 93

Липецкая область 88

Ямало-Ненецкий автономный округ 88

Республика Адыгея 84

Республика Ингушетия 84

Вологодская область 76

Республика Хакасия 75

Курская область 74

Республика Дагестан 73

Ульяновская область 72

Курганская область 72

Архангельская область 70

Карачаево-Черкесская Республика 68

Тюменская область 62

Омская область 58

Республика Крым 56

Республика Северная Осетия - Алания 53

Камчатский край 51

Чеченская Республика 48

Мурманская область 46

Тамбовская область 40

Новгородская область 38

Республика Чувашия 31

Севастополь 30

Республика Татарстан 28

Псковская область 26

Орловская область 24

Республика Марий Эл 24

Магаданская область 24

Рязанская область 17

Республика Калмыкия 17

Республика Алтай 17

Республика Тыва 17

Сахалинская область 17

Костромская область 8

Чукотский автономный округ 8

Еврейская автономная область 5

Ненецкий автономный округ 2 За весь период выписано по выздоровлении по России - 9 686 912. Биолог оценила риски нового кипрского штамма коронавируса "дельтакрон"