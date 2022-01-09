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09.01.2022 11:45
Рубрика: Общество

За сутки в России подтверждено 16 246 случаев COVID-19 в 84 регионах

Текст: Любовь Проценко
За последние сутки выявлено 16 246 случаев коронавируса в 84 российских регионах. Об этом сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом. Среди вновь выявленных случаев 12,2 процента - без клинических проявлений.
Распределение по субъектам такое
  • 1 Москва 3274
  • 2 Санкт-Петербург 1323
  • 3 Московская область 1124
  • 4 Свердловская область 374
  • 5 Краснодарский край 360
  • 6 Ростовская область 349
  • 7 Пермский край 301
  • 8 Челябинская область 299
  • 9 Иркутская область 298
  • 10 Алтайский край 283
  • 11 Кемеровская область 262
  • 12 Красноярский край 259
  • 13 Приморский край 243
  • 14 Хабаровский край 234
  • 15 Новосибирская область 231
  • 16 Республика Башкортостан 214
  • 17 Самарская область 206
  • 18 Ленинградская область 205
  • 19 Омская область 204
  • 20 Тульская область 195
  • 21 Ярославская область 188
  • 22 Тюменская область 186
  • 23 Тверская область 185
  • 24 Воронежская область 185
  • 25 Волгоградская область 185
  • 26 Республика Карелия 182
  • 27 Тамбовская область 181
  • 28 Ставропольский край 175
  • 29 Саратовская область 174
  • 30 Пензенская область 167
  • 31 Амурская область 162
  • 32 Кировская область 160
  • 33 Брянская область 155
  • 34 Архангельская область 149
  • 35 Калининградская область 142
  • 36 Ханты-Мансийский автономный округ 137
  • 37 Владимирская область 135
  • 38 Липецкая область 118
  • 39 Калужская область 117
  • 40 Республика Бурятия 115
  • 41 Ивановская область 115
  • 42 Нижегородская область 113
  • 43 Томская область 109
  • 44 Астраханская область 104
  • 45 Белгородская область 104
  • 46 Орловская область 103
  • 47 Республика Татарстан 100
  • 48 Мурманская область 99
  • 49 Забайкальский край 95
  • 50 Новгородская область 90
  • 51 Республика Дагестан 90
  • 52 Курганская область 88
  • 53 Кабардино-Балкарская Республика 84
  • 54 Ульяновская область 83
  • 55 Республика Саха (Якутия) 82
  • 56 Рязанская область 81
  • 57 Вологодская область 81
  • 58 Псковская область 76
  • 59 Республика Коми 76
  • 60 Оренбургская область 76
  • 61 Республика Северная Осетия-Алания 69
  • 62 Республика Крым 68
  • 63 Севастополь 67
  • 64 Республика Ингушетия 66
  • 65 Курская область 64
  • 66 Республика Адыгея 60
  • 67 Удмуртская Республика 58
  • 68 Карачаево-Черкесская Республика 54
  • 69 Республика Мордовия 53
  • 70 Смоленская область 50
  • 71 Республика Хакасия 47
  • 72 Чеченская Республика 47
  • 73 Республика Чувашия 46
  • 74 Ямало-Ненецкий автономный округ 44
  • 75 Республика Марий Эл 31
  • 76 Костромская область 29
  • 77 Сахалинская область 27
  • 78 Республика Алтай 20
  • 79 Еврейская автономная область 16
  • 80 Республика Калмыкия 14
  • 81 Республика Тыва 12
  • 82 Камчатский край 9
  • 83 Магаданская область 8
  • 84 Ненецкий автономный округ 2

В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 10 650 849 случаев (+0,15%) коронавирусной инфекции в 85 регионах.

Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки
  • 1. Чукотский автономный округ 0%
  • 2. Республика Калмыкия, Республика Тыва, Камчатский край 0,04%
  • 3. Нижегородская область, Республика Крым 0,05%
За последние сутки подтверждено 763 смерти
  • Москва 71
  • Санкт-Петербург 60
  • Московская область 39
  • Воронежская область 30
  • Челябинская область 27
  • Алтайский край 25
  • Красноярский край 25
  • Нижегородская область 24
  • Свердловская область 21
  • Республика Чувашия 20
  • Ростовская область 17
  • Волгоградская область 15
  • Иркутская область 15
  • Самарская область 14
  • Новосибирская область 13
  • Республика Крым 12
  • Ставропольский край 12
  • Республика Башкортостан 12
  • Ярославская область 11
  • Краснодарский край 11
  • Саратовская область 11
  • Ульяновская область 11
  • Тюменская область 11
  • Рязанская область 10
  • Тульская область 10
  • Пермский край 10
  • Липецкая область 9
  • Тамбовская область 9
  • Вологодская область 9
  • Омская область 9
  • Астраханская область 8
  • Смоленская область 7
  • Ханты-Мансийский автономный округ 7
  • Забайкальский край 7
  • Брянская область 6
  • Курская область 6
  • Орловская область 6
  • Тверская область 6
  • Калининградская область 6
  • Новгородская область 6
  • Псковская область 6
  • Кабардино-Балкарская Республика 6
  • Белгородская область 5
  • Владимирская область 5
  • Ивановская область 5
  • Мурманская область 5
  • Севастополь 5
  • Республика Мордовия 5
  • Республика Татарстан 5
  • Оренбургская область 5
  • Пензенская область 5
  • Республика Карелия 4
  • Республика Северная Осетия - Алания 4
  • Республика Бурятия 4
  • Приморский край 4
  • Хабаровский край 4
  • Чеченская Республика 3
  • Республика Марий Эл 3
  • Кировская область 3
  • Республика Хакасия 3
  • Кемеровская область 3
  • Республика Саха (Якутия) 3
  • Амурская область 3
  • Сахалинская область 3
  • Калужская область 2
  • Костромская область 2
  • Ленинградская область 2
  • Республика Адыгея 2
  • Республика Калмыкия 2
  • Республика Дагестан 2
  • Республика Ингушетия 2
  • Карачаево-Черкесская Республика 2
  • Удмуртская Республика 2
  • Ямало-Ненецкий автономный округ 2
  • Томская область 2
  • Республика Алтай 1
  • Магаданская область 1

За весь период по России умерло 316 163 человека.

За прошедшие сутки выписан по выздоровлении 20 751 человек
  • Москва 2058
  • Санкт-Петербург 1228
  • Воронежская область 1198
  • Московская область 908
  • Самарская область 902
  • Пензенская область 694
  • Ростовская область 652
  • Ленинградская область 606
  • Пермский край 590
  • Хабаровский край 544
  • Свердловская область 483
  • Саратовская область 478
  • Смоленская область 477
  • Иркутская область 477
  • Нижегородская область 471
  • Владимирская область 443
  • Томская область 431
  • Красноярский край 378
  • Астраханская область 356
  • Республика Башкортостан 334
  • Алтайский край 333
  • Кемеровская область 327
  • Амурская область 312
  • Ярославская область 303
  • Ставропольский край 296
  • Новосибирская область 284
  • Кировская область 274
  • Челябинская область 262
  • Оренбургская область 243
  • Ханты-Мансийский автономный округ 236
  • Волгоградская область 208
  • Республика Карелия 204
  • Республика Коми 194
  • Тульская область 189
  • Краснодарский край 179
  • Белгородская область 161
  • Удмуртская Республика 158
  • Калининградская область 150
  • Республика Мордовия 150
  • Приморский край 145
  • Тверская область 123
  • Забайкальский край 120
  • Республика Бурятия 116
  • Ивановская область 109
  • Брянская область 104
  • Калужская область 99
  • Кабардино-Балкарская Республика 93
  • Липецкая область 88
  • Ямало-Ненецкий автономный округ 88
  • Республика Адыгея 84
  • Республика Ингушетия 84
  • Вологодская область 76
  • Республика Хакасия 75
  • Курская область 74
  • Республика Дагестан 73
  • Ульяновская область 72
  • Курганская область 72
  • Архангельская область 70
  • Карачаево-Черкесская Республика 68
  • Тюменская область 62
  • Омская область 58
  • Республика Крым 56
  • Республика Северная Осетия - Алания 53
  • Камчатский край 51
  • Чеченская Республика 48
  • Мурманская область 46
  • Тамбовская область 40
  • Новгородская область 38
  • Республика Чувашия 31
  • Севастополь 30
  • Республика Татарстан 28
  • Псковская область 26
  • Орловская область 24
  • Республика Марий Эл 24
  • Магаданская область 24
  • Рязанская область 17
  • Республика Калмыкия 17
  • Республика Алтай 17
  • Республика Тыва 17
  • Сахалинская область 17
  • Костромская область 8
  • Чукотский автономный округ 8
  • Еврейская автономная область 5
  • Ненецкий автономный округ 2

За весь период выписано по выздоровлении по России - 9 686 912.

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