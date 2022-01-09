За сутки в России подтверждено 16 246 случаев COVID-19 в 84 регионах

За последние сутки выявлено 16 246 случаев коронавируса в 84 российских регионах. Об этом сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом. Среди вновь выявленных случаев 12,2 процента - без клинических проявлений.
Распределение по субъектам такое
- 1 Москва 3274
- 2 Санкт-Петербург 1323
- 3 Московская область 1124
- 4 Свердловская область 374
- 5 Краснодарский край 360
- 6 Ростовская область 349
- 7 Пермский край 301
- 8 Челябинская область 299
- 9 Иркутская область 298
- 10 Алтайский край 283
- 11 Кемеровская область 262
- 12 Красноярский край 259
- 13 Приморский край 243
- 14 Хабаровский край 234
- 15 Новосибирская область 231
- 16 Республика Башкортостан 214
- 17 Самарская область 206
- 18 Ленинградская область 205
- 19 Омская область 204
- 20 Тульская область 195
- 21 Ярославская область 188
- 22 Тюменская область 186
- 23 Тверская область 185
- 24 Воронежская область 185
- 25 Волгоградская область 185
- 26 Республика Карелия 182
- 27 Тамбовская область 181
- 28 Ставропольский край 175
- 29 Саратовская область 174
- 30 Пензенская область 167
- 31 Амурская область 162
- 32 Кировская область 160
- 33 Брянская область 155
- 34 Архангельская область 149
- 35 Калининградская область 142
- 36 Ханты-Мансийский автономный округ 137
- 37 Владимирская область 135
- 38 Липецкая область 118
- 39 Калужская область 117
- 40 Республика Бурятия 115
- 41 Ивановская область 115
- 42 Нижегородская область 113
- 43 Томская область 109
- 44 Астраханская область 104
- 45 Белгородская область 104
- 46 Орловская область 103
- 47 Республика Татарстан 100
- 48 Мурманская область 99
- 49 Забайкальский край 95
- 50 Новгородская область 90
- 51 Республика Дагестан 90
- 52 Курганская область 88
- 53 Кабардино-Балкарская Республика 84
- 54 Ульяновская область 83
- 55 Республика Саха (Якутия) 82
- 56 Рязанская область 81
- 57 Вологодская область 81
- 58 Псковская область 76
- 59 Республика Коми 76
- 60 Оренбургская область 76
- 61 Республика Северная Осетия-Алания 69
- 62 Республика Крым 68
- 63 Севастополь 67
- 64 Республика Ингушетия 66
- 65 Курская область 64
- 66 Республика Адыгея 60
- 67 Удмуртская Республика 58
- 68 Карачаево-Черкесская Республика 54
- 69 Республика Мордовия 53
- 70 Смоленская область 50
- 71 Республика Хакасия 47
- 72 Чеченская Республика 47
- 73 Республика Чувашия 46
- 74 Ямало-Ненецкий автономный округ 44
- 75 Республика Марий Эл 31
- 76 Костромская область 29
- 77 Сахалинская область 27
- 78 Республика Алтай 20
- 79 Еврейская автономная область 16
- 80 Республика Калмыкия 14
- 81 Республика Тыва 12
- 82 Камчатский край 9
- 83 Магаданская область 8
- 84 Ненецкий автономный округ 2
В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 10 650 849 случаев (+0,15%) коронавирусной инфекции в 85 регионах.
Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки
- 1. Чукотский автономный округ 0%
- 2. Республика Калмыкия, Республика Тыва, Камчатский край 0,04%
- 3. Нижегородская область, Республика Крым 0,05%
За последние сутки подтверждено 763 смерти
- Москва 71
- Санкт-Петербург 60
- Московская область 39
- Воронежская область 30
- Челябинская область 27
- Алтайский край 25
- Красноярский край 25
- Нижегородская область 24
- Свердловская область 21
- Республика Чувашия 20
- Ростовская область 17
- Волгоградская область 15
- Иркутская область 15
- Самарская область 14
- Новосибирская область 13
- Республика Крым 12
- Ставропольский край 12
- Республика Башкортостан 12
- Ярославская область 11
- Краснодарский край 11
- Саратовская область 11
- Ульяновская область 11
- Тюменская область 11
- Рязанская область 10
- Тульская область 10
- Пермский край 10
- Липецкая область 9
- Тамбовская область 9
- Вологодская область 9
- Омская область 9
- Астраханская область 8
- Смоленская область 7
- Ханты-Мансийский автономный округ 7
- Забайкальский край 7
- Брянская область 6
- Курская область 6
- Орловская область 6
- Тверская область 6
- Калининградская область 6
- Новгородская область 6
- Псковская область 6
- Кабардино-Балкарская Республика 6
- Белгородская область 5
- Владимирская область 5
- Ивановская область 5
- Мурманская область 5
- Севастополь 5
- Республика Мордовия 5
- Республика Татарстан 5
- Оренбургская область 5
- Пензенская область 5
- Республика Карелия 4
- Республика Северная Осетия - Алания 4
- Республика Бурятия 4
- Приморский край 4
- Хабаровский край 4
- Чеченская Республика 3
- Республика Марий Эл 3
- Кировская область 3
- Республика Хакасия 3
- Кемеровская область 3
- Республика Саха (Якутия) 3
- Амурская область 3
- Сахалинская область 3
- Калужская область 2
- Костромская область 2
- Ленинградская область 2
- Республика Адыгея 2
- Республика Калмыкия 2
- Республика Дагестан 2
- Республика Ингушетия 2
- Карачаево-Черкесская Республика 2
- Удмуртская Республика 2
- Ямало-Ненецкий автономный округ 2
- Томская область 2
- Республика Алтай 1
- Магаданская область 1
За весь период по России умерло 316 163 человека.
За прошедшие сутки выписан по выздоровлении 20 751 человек
- Москва 2058
- Санкт-Петербург 1228
- Воронежская область 1198
- Московская область 908
- Самарская область 902
- Пензенская область 694
- Ростовская область 652
- Ленинградская область 606
- Пермский край 590
- Хабаровский край 544
- Свердловская область 483
- Саратовская область 478
- Смоленская область 477
- Иркутская область 477
- Нижегородская область 471
- Владимирская область 443
- Томская область 431
- Красноярский край 378
- Астраханская область 356
- Республика Башкортостан 334
- Алтайский край 333
- Кемеровская область 327
- Амурская область 312
- Ярославская область 303
- Ставропольский край 296
- Новосибирская область 284
- Кировская область 274
- Челябинская область 262
- Оренбургская область 243
- Ханты-Мансийский автономный округ 236
- Волгоградская область 208
- Республика Карелия 204
- Республика Коми 194
- Тульская область 189
- Краснодарский край 179
- Белгородская область 161
- Удмуртская Республика 158
- Калининградская область 150
- Республика Мордовия 150
- Приморский край 145
- Тверская область 123
- Забайкальский край 120
- Республика Бурятия 116
- Ивановская область 109
- Брянская область 104
- Калужская область 99
- Кабардино-Балкарская Республика 93
- Липецкая область 88
- Ямало-Ненецкий автономный округ 88
- Республика Адыгея 84
- Республика Ингушетия 84
- Вологодская область 76
- Республика Хакасия 75
- Курская область 74
- Республика Дагестан 73
- Ульяновская область 72
- Курганская область 72
- Архангельская область 70
- Карачаево-Черкесская Республика 68
- Тюменская область 62
- Омская область 58
- Республика Крым 56
- Республика Северная Осетия - Алания 53
- Камчатский край 51
- Чеченская Республика 48
- Мурманская область 46
- Тамбовская область 40
- Новгородская область 38
- Республика Чувашия 31
- Севастополь 30
- Республика Татарстан 28
- Псковская область 26
- Орловская область 24
- Республика Марий Эл 24
- Магаданская область 24
- Рязанская область 17
- Республика Калмыкия 17
- Республика Алтай 17
- Республика Тыва 17
- Сахалинская область 17
- Костромская область 8
- Чукотский автономный округ 8
- Еврейская автономная область 5
- Ненецкий автономный округ 2
За весь период выписано по выздоровлении по России - 9 686 912.